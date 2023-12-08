Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму за три роки: що подорожчало за останній місяць — Finance.ua
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Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму за три роки: що подорожчало за останній місяць

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Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму за три роки: що подорожчало за останній місяць
Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму за три роки: що подорожчало за останній місяць
Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2023 року сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з грудня 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, у листопаді ціни зросли на 0,5%, з початку року — на 4,4%.
Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму за три роки: що подорожчало за останній місяць

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування листопаді подорожчали на 0,9%. Найбільше за місяць подорожчали овочі - на 13,2%, які в середньому коштують на 8,2% дешевше ніж рік тому. Яйця подорожчали на 1,1%, але коштують дешевше на 22,3%, ніж у листопаді минулого року.
У той же час цукор подешевшав за місяць на 4,3%, фрукти — на 2,1%, олію — на 1,9%.
Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму за три роки: що подорожчало за останній місяць
Ціни на транспорт зросли на 0,9% переважно через подорожчання палива на 1,8% та проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.
Інфляція в Україні сповільнилася до мінімуму за три роки: що подорожчало за останній місяць

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Зниження інфляції насамперед обумовлюється великою пропозицією продуктів харчування на тлі вищих урожаїв, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції. Водночас, на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5% до 9,8%;
  • Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2023 рік з 14,7% до 7,1%. На 2024 рік прогноз покращився з 10,8% до 9,7% (з розрахунку грудень до грудня).
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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