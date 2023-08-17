Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum — Finance.ua

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Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum

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Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum
Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum
Показники волатильності Bitcoin та ефіріума знизилися до 35% і 37% відповідно, повідомили аналітики Kaiko. Обидва цифрові активи виявилися більш стійкими, ніж нафта.
Показник волатильності останньої в серпні досяг 41%, повідомляє Kaiko.
Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum

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Індекс волатильності золота CBOE Gold Volatitity Index безперервно скорочується з травня 2023 року. На момент написання цей показник становить 12,4, згідно з Yahoo Finance.
Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum
Аналогічна ситуація простежується на графіку індексу волатильності акцій компаній CBOE NASDAQ 100 Volatility. На момент написання показник коливається на рівні 22, згідно з Yahoo Finance.
Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum
У коментарі для Decrypt аналітик Kaiko Дессіслава Янєва назвала поточний ринок «незвичним» Вона вважає, що волатильність Bitcoin знизилася, оскільки актив продовжує розвиватися.
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За її словами, ситуація на ринку нафти залишається нестабільною з двох причин — напружена геополітична ситуація і «застій» у Китаї. Після зняття «ковідних» обмежень експерти очікували значного приросту показників у КНР, але цього не сталося, пояснює Янєва.
17 серпня 2023 року курс Bitcoin «просів» до рівня нижче $28 500. Слідом за цим у «червону» зону перейшла більша частина ринку.
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