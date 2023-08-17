Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum — Finance.ua

Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum Сьогодні 18:47 — Криптовалюта

Індекс волатильності нафти перевищив показники Bitcoin та Ethereum

Показники волатильності Bitcoin та ефіріума знизилися до 35% і 37% відповідно, повідомили аналітики Kaiko. Обидва цифрові активи виявилися більш стійкими, ніж нафта.

Показник волатильності останньої в серпні досяг 41%, повідомляє Kaiko.

Індекс волатильності золота CBOE Gold Volatitity Index безперервно скорочується з травня 2023 року. На момент написання цей показник становить 12,4, згідно з Yahoo Finance.

Аналогічна ситуація простежується на графіку індексу волатильності акцій компаній CBOE NASDAQ 100 Volatility. На момент написання показник коливається на рівні 22, згідно з Yahoo Finance.

У коментарі для Decrypt аналітик Kaiko Дессіслава Янєва назвала поточний ринок «незвичним» Вона вважає, що волатильність Bitcoin знизилася, оскільки актив продовжує розвиватися.

Читайте також Ціна Bitcoin впала нижче $28 500

За її словами, ситуація на ринку нафти залишається нестабільною з двох причин — напружена геополітична ситуація і «застій» у Китаї. Після зняття «ковідних» обмежень експерти очікували значного приросту показників у КНР, але цього не сталося, пояснює Янєва.

17 серпня 2023 року курс Bitcoin «просів» до рівня нижче $28 500. Слідом за цим у «червону» зону перейшла більша частина ринку.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.