Ціна Bitcoin впала нижче $28 500 — Finance.ua

Ціна Bitcoin впала нижче $28 500 Сьогодні 11:13 — Криптовалюта

Ціна Bitcoin впала нижче $28 500

17 серпня 2023 року курс Bitcoin значно «просів». Ціна активу оновила місячний мінімум, знизившись до позначки в $28 396, за даними TradingView

На момент написання новини BTC намагається закріпитися на рівні у $28 600:

«Просадка» курсу активу позначилася на показнику його домінування на ринку криптовалют. З 16 на 17 серпня 2023 року він знизився з 50,55 до 50,3, згідно з TradingView.

За останню добу обсяг ліквідацій на Bitcoin-ринку перевищив $158 млн, за даними CoinGlass. Здебільшого це втрати трейдерів на довгих позиціях.

Практично всі криптоактиви з рейтингу топ-10 за капіталізацією перейшли в червону зону, згідно з CoinGecko:

Індекс страху і жадібності знизився до рівня в 50 (страх). До цього він був у «зеленій» зоні.

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