Ціна Bitcoin впала нижче $28 500 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціна Bitcoin впала нижче $28 500

Криптовалюта
56
Ціна Bitcoin впала нижче $28 500
Ціна Bitcoin впала нижче $28 500
17 серпня 2023 року курс Bitcoin значно «просів». Ціна активу оновила місячний мінімум, знизившись до позначки в $28 396, за даними TradingView.
На момент написання новини BTC намагається закріпитися на рівні у $28 600:
Ціна Bitcoin впала нижче $28 500
«Просадка» курсу активу позначилася на показнику його домінування на ринку криптовалют. З 16 на 17 серпня 2023 року він знизився з 50,55 до 50,3, згідно з TradingView.
Ціна Bitcoin впала нижче $28 500
За останню добу обсяг ліквідацій на Bitcoin-ринку перевищив $158 млн, за даними CoinGlass. Здебільшого це втрати трейдерів на довгих позиціях.
Ціна Bitcoin впала нижче $28 500
Практично всі криптоактиви з рейтингу топ-10 за капіталізацією перейшли в червону зону, згідно з CoinGecko:
Ціна Bitcoin впала нижче $28 500
Індекс страху і жадібності знизився до рівня в 50 (страх). До цього він був у «зеленій» зоні.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.