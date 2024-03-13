Ikea побудує 1000 зарядних станцій для електромобілів своїх покупців у Німеччині — Finance.ua
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Ikea побудує 1000 зарядних станцій для електромобілів своїх покупців у Німеччині

Технології&Авто
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Ikea побудує 1000 зарядних станцій для електромобілів своїх покупців у Німеччині
Ikea побудує 1000 зарядних станцій для електромобілів своїх покупців у Німеччині
Поки відвідувачі 54 німецьких філій Ikea обирають меблі та їдять котлети, їх електромобілі заряджаються. Такими компанія бачить свої перспективи в Німеччині на найближчі кілька років.
Про маркетингові плани Ikea розповідає ntv з посиланням на Bild am Sonntag.
Шведський меблевий концерн намітив до 2028 року встановити 1000 пунктів заряджання електромобілів для зручності своїх покупців.
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Це створить одну з найбільших і найпотужніших зарядних мереж у німецькій роздрібній торгівлі. «Ми хочемо сприяти розвитку електромобільності в Німеччині і ще швидше і міцніше утвердитися на німецькому ринку», — заявили в Ikea.
Нині у Німеччині налічується близько півтора мільйона електричних транспортних засобів. Мета федерального уряду — наростити кількість електромобілів у країні до 15 мільйонів до 2030 року.
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І цим планам має намір допомогти Ikea. Перші зарядні станції будуть встановлені у Білефельді, Бремені, Хемніці, Фрайбурзі, Карсті та Мангеймі на початку 2025 року.
Вже будуються пункти швидкого заряджання (від 50 до 400 кіловат екологічно чистої електроенергії), які можна використовувати, навіть коли магазини закриті. Щоправда, тепер за зарядку машин доведеться платити. Раніше Ikea надавала електроенергію безкоштовно.
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Мережа з 1000 зарядок від Ikea стане частиною загальноєвропейської електрозарядної мережі, де найбільша належить енергоконцерну Elli (440 000 зарядних точок у 27 країнах).
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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