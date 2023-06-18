IKEA розвиватиме віртуальний дизайн на основі штучного інтелекту — Finance.ua

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IKEA розвиватиме віртуальний дизайн на основі штучного інтелекту

Технології&Авто
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IKEA розвиватиме віртуальний дизайн на основі штучного інтелекту
IKEA розвиватиме віртуальний дизайн на основі штучного інтелекту
Компанія IKEA навчає працівників кол-центру, щоб вони стали консультантами з дизайну інтер'єру, оскільки шведський меблевий гігант прагне пропонувати більше послуг та передавати запити клієнтів боту зі штучним інтелектом під назвою Billie.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у квітні IKEA розширила свої послуги з дизайну інтер'єру на Великобританію та Сполучені Штати.
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Так, у Великій Британії клієнти платять 25 фунтів стерлінгів ($31,44) за 45−60-хвилинний відеодзвінок із консультаціями щодо дизайну інтер'єру або можуть заплатити 125 фунтів стерлінгів за три консультації щодо дизайну робочого простору, план приміщення та 3D-візуалізацію.
З 2021 року 8500 працівників кол-центру пройшли навчання з дизайну інтер'єру, тоді як бот на основі штучного інтелекту Billie обробив 47% запитів клієнтів до кол-центрів за останні два роки.
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У 2022 фінансовому році IKEA отримала 1,3 мільярда євро (1,40 мільярда доларів) доходу від продажів продуктів і послуг за допомогою телефону або відеозапису через дистанційний канал дизайну інтер'єру Ingka — 3,3% від загальної суми. Наразі компанія планує збільшити цю частку до 10% до 2028 року.
Для порівняння, онлайн-продажі товарів через веб-сайт IKEA, який належить Ingka, склали близько 9,9 мільярдів євро, або 25% від загального обсягу продажів.
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Інвестиції IKEA в цифрові послуги та дизайн на основі штучного інтелекту в Сполучених Штатах становитимуть 2 мільярди євро.
Видання нагадує, що компанія з продажу меблів Wayfair минулого місяця запустила «Digital Design Studio» — кіоск у магазині, де покупці можуть експериментувати зі стилями меблів та отримати макет цифрової візуалізації кімнати.
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«Не дивно, що IKEA зараз зосереджується на віртуальних каналах продажів — якщо щось і дивує, то лише те, що це сталося пізніше, ніж могло бути», — сказала Джоселін Поллі, юрист із технологій і співголова групи роздрібної торгівлі в Gowling WLG у Лондоні.
За її словами, ці віртуальні послуги вимагають значних інвестицій, щоб забезпечити точне відображення кольорів, текстури та розмірів предметів і мінімізувати повернення.

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