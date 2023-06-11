Instagram розробляє власного чат-бота зі штучним інтелектом — Finance.ua

Instagram розробляє власного чат-бота зі штучним інтелектом 11.06.2023, 00:54 — Технології&Авто

Instagram розробляє власного чат-бота зі штучним інтелектом

У Instagram незабаром може запустити ШІ-бота, пише Engadget із посиланням на інженера Алессандро Палуцці.

Він стверджує, що платформа має ШІ-помічника в розробці.

Інженер поділився скріншотами, згідно із якими чат-бот зможе відповідати на запитання та давати поради.

Чат-бот може допомогти тим, кому важко писати повідомлення.

Також, ймовірно, можна буде підключити чат-бота до розмови, яку ви ведете з кимось, згадавши його.

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Поки що не відомо точно, коли Instagram розгорне цю функцію. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив у лютому, що в компанії є команда, яка працює над «персонажами AI» для Instagram, Messenger та WhatsApp.

Палуцці раніше виявив докази платної системи верифікації в Instagram лише за кілька тижнів до того, як Meta оголосила про це.

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