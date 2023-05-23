Конкурент Twitter. Instagram готує нову соцмережу — Finance.ua
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Конкурент Twitter. Instagram готує нову соцмережу

Технології&Авто
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Instagram планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter. Компанія може представити його вже у червні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За інформацією співрозмовників видання, наразі компанія тестує проект зі знаменитостями та впливовими особами. Додаток був таємно доступний для вибраних людей протягом кількох місяців.
Викладач соціального маркетингу і маркетингу впливу в UCLA Лія Хаберман опублікувала знімок екрана раннього опису програми. За її словами, програма буде окремою від Instagram, але дозволить людям підключати облікові записи.
Конкурент Twitter. Instagram готує нову соцмережу
«Історично ми знаємо, що Meta любить пробувати та відтворювати функції з інших додатків і інструментів сторонніх розробників на основі того, що вони вважають популярним серед своїх користувачів», — зазначила Хаберман.
Вона додала, що власник Twitter Ілон Маск говорив про перетворення Twitter на «додаток для всього» з багатьма функціями, окрім інформаційних публікацій.
«Виходячи з досвіду запозичення Meta з інших платформ, набагато більш імовірно, що вони досягнуть цього першими, консолідуючи весь цей досвід, який вони створюють», — сказала Лія Хаберман.

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