Гуманоїдні роботи будуть виготовляти собі подібних — Finance.ua

Гуманоїдні роботи будуть виготовляти собі подібних Сьогодні 02:26 — Фінтех і Картки

Гуманоїдні роботи будуть виготовляти собі подібних

Компанія Apptronik оголосила про початок унікального проекту: її гуманоїдний робот Apollo буде задіяний у виробництві собі подібних. Це стало можливим завдяки співпраці з міжнародною інженерною компанією Jabil, яка виготовляє компоненти для таких гігантів, як Apple, Dell і HP.

У межах партнерства роботів Apollo розмістять на складальних лініях підприємств Jabil, де вони виконуватимуть виробничі завдання, зокрема складання нових роботів.

Але перш ніж Apollo стане частиною процесу виготовлення собі подібних, він має довести свою ефективність у виконанні базових виробничих операцій. На початкових етапах робот буде задіяний у логістичних процесах, таких як перевірка деталей, сортування, пакування, доставка на виробничі лінії, розміщення кріплень і субскладання компонентів. У майбутньому Apollo зможе працювати на повноцінних виробничих лініях, звільняючи людей від рутинних завдань.

Apollo має зріст 173 см та може піднімати вантажі до 25 кг. Його батарея забезпечує до 4 годин автономної роботи. Спочатку він розроблявся для простих завдань, таких як переміщення вантажів і пакувальних ящиків на складах. Однак навчання його збирати продукти на виробничих лініях стане значним проривом у розвитку гуманоїдної робототехніки.

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