Хто має право на позачерговий перетин кордону в умовах воєнного стану — Finance.ua

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Хто має право на позачерговий перетин кордону в умовах воєнного стану

Вчора 10:02Казна та Політика
3997
Хто має право на позачерговий перетин кордону в умовах воєнного стану
Уряд надав право на проходження кордону поза чергою окремим групам осіб.
Про це повідомили в Пенсійному кур’єрі.
Таке право затверджене постановами Кабміну № 383 від 29 березня 2022 р. та № 399 від 1 квітня 2022 р.
Право на позачерговий перетин кордону під час воєнного стану надали:
  • особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю та їхнім супроводжуючим, але лише у випадку пішого перетину чи перетину на легковому автомобілі без присутності в ньому інших осіб;
  • організованим групам осіб з інвалідністю або іншим особам, які потребують постійного догляду, якщо вони перетинають кордон на автобусі (але за умови відсутності в транспортному засобі сторонніх людей, окрім супроводжуючих у розрахунку не більше двох осіб на одну особу з інвалідністю).
Нагадаємо, українським водіям, які готуються виїжджати або вже виїхали за кордон, варто пам’ятати, що до або після перетину кордону має бути придбаний поліс страхування. Ми писали, які країни пропонують українцям безкоштовні страхові поліси для автівок.
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За матеріалами: Finance.ua
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