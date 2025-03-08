Громадяни зменшили гривневі вклади та збільшили валютні: банки-лідери за зберіганням коштів — Finance.ua
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Громадяни зменшили гривневі вклади та збільшили валютні: банки-лідери за зберіганням коштів

Казна та Політика
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Громадяни зменшили гривневі вклади та збільшили валютні: банки-лідери за зберіганням коштів
Громадяни зменшили гривневі вклади та збільшили валютні: банки-лідери за зберіганням коштів
Станом на 1 лютого 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 378 млрд гривень. У січні обсяг скоротився на 13,9 млрд гривень, що є звичайним для цього місяця.
Про це свідчать дані Національного банку України.
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За даними НБУ, у 61 банку-учаснику ФГВФО налічувалося 70,1 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,9%) були в доларах і євро.
Більшість вкладів була в національній валюті: 59,8 млн вкладів на 883,6 млрд гривень. За місяць сума скоротилася на 15,9 млрд гривень.
У валюті було 10,4 млн вкладів на 494,7 млрд гривень. Сума зросла на 2,0 млрд гривень.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 517,5 млрд гривень.
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На другому місці державний Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, сума — 216,5 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 9,3 млн вкладників, сума — 106,7 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 78,8 млрд гривень і Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,3 млн, сума — 63,2 млрд гривень.
Громадяни зменшили гривневі вклади та збільшили валютні: банки-лідери за зберіганням коштів
Нагадаємо, НБУ прогнозує збільшення обсягів вкладів клієнтів у 2025 році.
У Нацбанку наголошують, що банки із запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів перевищують показники до повномасштабного вторгнення.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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