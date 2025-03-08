Громадяни зменшили гривневі вклади та збільшили валютні: банки-лідери за зберіганням коштів — Finance.ua

Громадяни зменшили гривневі вклади та збільшили валютні: банки-лідери за зберіганням коштів Сьогодні 11:22 — Казна та Політика

Громадяни зменшили гривневі вклади та збільшили валютні: банки-лідери за зберіганням коштів

Станом на 1 лютого 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 378 млрд гривень. У січні обсяг скоротився на 13,9 млрд гривень, що є звичайним для цього місяця.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, у 61 банку-учаснику ФГВФО налічувалося 70,1 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,9%) були в доларах і євро.

Більшість вкладів була в національній валюті: 59,8 млн вкладів на 883,6 млрд гривень. За місяць сума скоротилася на 15,9 млрд гривень.

У валюті було 10,4 млн вкладів на 494,7 млрд гривень. Сума зросла на 2,0 млрд гривень.

Рейтинг банків за вкладами

ПриватБанку було 24,1 млн вкладників, які зберігали 517,5 млрд гривень. За даними НБУ, у державномубуло 24,1 млн вкладників, які зберігали 517,5 млрд гривень.

Ощадбанк — 13,0 млн вкладників, сума — 216,5 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 9,3 млн вкладників, сума — 106,7 млрд гривень. На другому місці державний— 13,0 млн вкладників, сума — 216,5 млрд гривень, на третьому приватний— 9,3 млн вкладників, сума — 106,7 млрд гривень.

Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 78,8 млрд гривень і Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,3 млн, сума — 63,2 млрд гривень. Далі йдуть банки іноземних банківських груп— кількість вкладників — 3,3 млн, сума — 78,8 млрд гривень і— кількість вкладників — 2,3 млн, сума — 63,2 млрд гривень.

Нагадаємо, НБУ прогнозує збільшення обсягів вкладів клієнтів у 2025 році.

У Нацбанку наголошують, що банки із запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів перевищують показники до повномасштабного вторгнення.

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