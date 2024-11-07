Головний сервісний центр МВС відновив послугу для водіїв — Finance.ua

Головний сервісний центр МВС відновив послугу для водіїв Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Головний сервісний центр МВС відновив послугу для водіїв

З 6 листопада Головний сервісний центр МВС знову почав приймати замовлення на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків.

«Вони є досить популярними серед автовласників. Так, з початку 2024 року було розроблено макетів та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів. 10 902 з них замовлено через Кабінет водія », — сказано в повідомленні.

Індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів — від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто — 340,02 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів — 154,80 грн;

три символи (мінімальне замовлення) — 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) — 90 грн;

графічний елемент — 500 грн.

Замовити індивідуальний номерний знак можливо у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, або онлайн — Кабінеті водія

Отримати номери можна двома способами: самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві — в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19. А логістичні послуги з доставки на відділення «Нової Пошти» надає ДП «Інфотех» за додаткову плату.

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Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Нагадаємо, українцям, які отримали посвідчення водія до 2013 року, було б непогано його оновити , аби мати змогу користуватися усіма доступними нині онлайн-послугами від сервісних центрів МВС.

Із 1 серпня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почали видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

В Україні оновили тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту.

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