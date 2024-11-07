Головний сервісний центр МВС відновив послугу для водіїв — Finance.ua

Головний сервісний центр МВС відновив послугу для водіїв
З 6 листопада Головний сервісний центр МВС знову почав приймати замовлення на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків.
«Вони є досить популярними серед автовласників. Так, з початку 2024 року було розроблено макетів та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів. 10 902 з них замовлено через Кабінет водія», — сказано в повідомленні.
Індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів — від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.
Вартість послуги:
- спецпродукція (номерний знак) для легкових авто — 340,02 грн;
- спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів — 154,80 грн;
- три символи (мінімальне замовлення) — 300 грн;
- кожний наступний (до восьми символів) — 90 грн;
- графічний елемент — 500 грн.
Замовити індивідуальний номерний знак можливо у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, або онлайн — Кабінеті водія.
Отримати номери можна двома способами: самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві — в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19. А логістичні послуги з доставки на відділення «Нової Пошти» надає ДП «Інфотех» за додаткову плату.
Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.
Нагадаємо, українцям, які отримали посвідчення водія до 2013 року, було б непогано його оновити, аби мати змогу користуватися усіма доступними нині онлайн-послугами від сервісних центрів МВС.
Із 1 серпня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почали видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.
В Україні оновили тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту.
Поділитися новиною