Що робити з авто на німецьких номерах після повернення в Україну — Finance.ua

Що робити з авто на німецьких номерах після повернення в Україну Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Що робити з авто на німецьких номерах після повернення в Україну

З 1 жовтня транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, обов’язково повинні бути зареєстровані, тобто мати німецькі номерні знаки. Після повернення в Україну необхідно звернутися в сервісний центр МВС та надати пакет документів.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Там нагадують, що порядок отримання німецької реєстрації авто значно спрощений і ним можуть скористатися українці зі статусом тимчасового захисту. Знімати транспортний засіб з українського обліку при цьому не потрібно.

Що робити з транспортним засобом після повернення до України на постійне місце проживання

Для відновлення українського свідоцтва про реєстрацію авто та номерних знаків (за потреби) необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС на території України та надати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою німецького реєстраційного органу про недійсність (за наявності);

українські номерні знаки (за наявності);

довіреність (у разі звернення уповноваженого представника власника авто).

Результатом отриманої послуги є видача нового бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та нових номерних знаків.

Нагадаємо, з початком 2025 року українських водіїв очікують важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування.

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