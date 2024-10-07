Що робити з авто на німецьких номерах після повернення в Україну — Finance.ua

Що робити з авто на німецьких номерах після повернення в Україну
З 1 жовтня транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, обов’язково повинні бути зареєстровані, тобто мати німецькі номерні знаки. Після повернення в Україну необхідно звернутися в сервісний центр МВС та надати пакет документів.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
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Там нагадують, що порядок отримання німецької реєстрації авто значно спрощений і ним можуть скористатися українці зі статусом тимчасового захисту. Знімати транспортний засіб з українського обліку при цьому не потрібно.
Що робити з транспортним засобом після повернення до України на постійне місце проживання
Для відновлення українського свідоцтва про реєстрацію авто та номерних знаків (за потреби) необхідно звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС на території України та надати такі документи:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою німецького реєстраційного органу про недійсність (за наявності);
- українські номерні знаки (за наявності);
- довіреність (у разі звернення уповноваженого представника власника авто).
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Результатом отриманої послуги є видача нового бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та нових номерних знаків.
Нагадаємо, з початком 2025 року українських водіїв очікують важливі зміни, що стосуються умов міжнародного страхування.
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