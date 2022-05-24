Голова Єврокомісії назвала ризики від ембарго на нафту з рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Голова Єврокомісії назвала ризики від ембарго на нафту з рф

Вчора 11:13Енергетика
926
Голова Єврокомісії назвала ризики від ембарго на нафту з рфГолова Єврокомісії назвала ризики від ембарго на нафту з рф
Повна та негайна відмова Євросоюзу від закупівлі російської нафти може зіграти москві на руку.
Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю американському телеканалу MSNBC у понеділок, 23 травня.
Адже у такому разі росія матиме змогу перенаправити обсяги нафти, яку вона не змогла продати у Європі, на світовий ринок, ціни на яку зростуть, і отримати за неї там великі гроші, попередила політикиня.
Читайте також
Щодо запровадження ембарго на постачання нафти з росії Європі варто мислити стратегічно та вміти тримати баланс, аби не нашкодити європейській економіці, підкреслила фон дер Ляєн. При цьому відзначила, що економічні санкції — «найпотужніший важіль» Брюсселя «проти путінської агресії».
За словами очільниці Єврокомісії, у перспективі Європа повністю відмовиться від російських викопних енергоносіїв «та вже не повернеться до них ніколи».
Читайте також
Одним з важливих, із точки зору європейської економіки, наслідком російського вторгнення в Україну стало те, що воно «підштовхнуло» ЄС до прискореного переходу на відновлювальні, чисті джерела енергії. Іншими факторами, за рахунок яких Європа збирається й надалі скорочувати залежність від російського енергопостачання, є контракти на придбання скрапленого газу в США, а також економія енергії, вважає Урсула фон дер Ляєн.
Місце для вашої реклами
Того ж дня, 23 травня, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив у ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ZDF, що ЄС найближчими днями зможе знайти компроміс щодо запровадження ембарго на купівлю нафти з рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.