Голова Єврокомісії назвала ризики від ембарго на нафту з рф — Finance.ua

Голова Єврокомісії назвала ризики від ембарго на нафту з рф

Вчора 11:13 — Енергетика

Голова Єврокомісії назвала ризики від ембарго на нафту з рф

Повна та негайна відмова Євросоюзу від закупівлі російської нафти може зіграти москві на руку.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю американському телеканалу MSNBC у понеділок, 23 травня.

Адже у такому разі росія матиме змогу перенаправити обсяги нафти, яку вона не змогла продати у Європі, на світовий ринок, ціни на яку зростуть, і отримати за неї там великі гроші, попередила політикиня.

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Щодо запровадження ембарго на постачання нафти з росії Європі варто мислити стратегічно та вміти тримати баланс, аби не нашкодити європейській економіці, підкреслила фон дер Ляєн. При цьому відзначила, що економічні санкції — «найпотужніший важіль» Брюсселя «проти путінської агресії».

За словами очільниці Єврокомісії, у перспективі Європа повністю відмовиться від російських викопних енергоносіїв «та вже не повернеться до них ніколи».

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Одним з важливих, із точки зору європейської економіки, наслідком російського вторгнення в Україну стало те, що воно «підштовхнуло» ЄС до прискореного переходу на відновлювальні, чисті джерела енергії. Іншими факторами, за рахунок яких Європа збирається й надалі скорочувати залежність від російського енергопостачання, є контракти на придбання скрапленого газу в США, а також економія енергії, вважає Урсула фон дер Ляєн.

Того ж дня, 23 травня, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив у ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ZDF, що ЄС найближчими днями зможе знайти компроміс щодо запровадження ембарго на купівлю нафти з рф.

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