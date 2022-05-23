Польща достроково розірвала газовий договір з росією — Finance.ua

Уряд Польщі достроково розірвав договір на закупівлю газу з території росії. Угода повинна була діяти до кінця 2022 року.
Про це заявив представник уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наімського в ефірі Польського радіо.
«Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею і росією припинені», — сказав він.
За його словами, уряд Польщі 13 травня схвалив резолюцію про розрив угоди з урядом росії від 1993 року.
Він повідомив, що польську ділянку газопроводу, по якому велося транспортування газу з росії, можна використовувати для поставок з Німеччини.
Нагадаємо, термін газового контракту закінчувався в грудні 2022 року. Однак у квітні «Газпром» припинив постачання до Польщі. Перед цим російський газовий монополіст вирішив змінити умови і зажадав оплати в рублях.