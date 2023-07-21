Глава SEC запросив $109 млн на посилення захисту інвесторів на крипторинку — Finance.ua
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Глава SEC запросив $109 млн на посилення захисту інвесторів на крипторинку

Криптовалюта
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SEC потребує додаткового фінансування у розмірі $109 млн для збільшення можливостей правозастосовної практики на ринку цифрових активів. Про це на слуханнях у Конгресі заявив голова відомства Гері Генслер.
За словами чиновника, в індустрії криптовалют «є багато прикладів недотримання вимог».
Голова Комісії запропонував збільшити ресурси відомства на $72 млн. Ця сума необхідна для залучення до штату додаткових 170 фахівців.
Наразі на агентство працюють 4685 осіб. Приблизно половина з них зайнята питаннями правозастосування та експертизи.
Минулого фінансового року SEC ініціювала 750 примусових дій (+9% р/р). У результаті Комісія стягнула $6,4 млрд у вигляді штрафів.
За матеріалами:
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