Глава SEC запросив $109 млн на посилення захисту інвесторів на крипторинку — Finance.ua

Глава SEC запросив $109 млн на посилення захисту інвесторів на крипторинку Сьогодні 06:02 — Криптовалюта

SEC потребує додаткового фінансування у розмірі $109 млн для збільшення можливостей правозастосовної практики на ринку цифрових активів. Про це на слуханнях у Конгресі заявив голова відомства Гері Генслер.

За словами чиновника, в індустрії криптовалют «є багато прикладів недотримання вимог».

Голова Комісії запропонував збільшити ресурси відомства на $72 млн. Ця сума необхідна для залучення до штату додаткових 170 фахівців.

Наразі на агентство працюють 4685 осіб. Приблизно половина з них зайнята питаннями правозастосування та експертизи.

Минулого фінансового року SEC ініціювала 750 примусових дій (+9% р/р). У результаті Комісія стягнула $6,4 млрд у вигляді штрафів.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.