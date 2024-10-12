Hitachi та Nvidia впроваджують ШІ-систему для обслуговування поїздів — Finance.ua
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Hitachi та Nvidia впроваджують ШІ-систему для обслуговування поїздів

Технології&Авто
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Hitachi та Nvidia впроваджують ШІ-систему для обслуговування поїздів
Hitachi та Nvidia впроваджують ШІ-систему для обслуговування поїздів, Фото: Kyodo
Японська корпорація Hitachi спільно з американським виробником чипів Nvidia розробила службу з обслуговування залізничних потягів із використанням технології штучного інтелекту, яка дозволяє істотно підвищити ефективність виявлення й усунення несправностей.
Про це повідомляє Kyodo.
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Технологічне рішення отримало назву HMAX і використовує вдосконалені графічні процесори Nvidia для миттєвого аналізу зображень та інших даних, отриманих із камер та встановлених у потязі датчиків, таких як нагрівання, вібрація тощо, які збираються під час його руху.
Це дозволяє частіше отримувати дані про стан потягів порівняно з методами, що застосовуються при традиційному технічному обслуговуванні, і проводити своєчасну заміну деталей для підвищення безпеки пасажирів, зокрема, на високошвидкісних залізницях.
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Штучний інтелект аналізує отримані дані, виявляє відхилення від норми і встановлює найкращий час для заміни відповідних деталей.
Це перше комерційне застосування рішень Hitachi із використання ШІ в обслуговуванні потягів і залізниць, якого компанії вдалося досягнути в партнерстві з Nvidia.
У компанії повідомили, що HMAX вже успішно впровадили на деяких залізничних маршрутах у Великій Британії та Італії.
За матеріалами:
Укрінформ
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