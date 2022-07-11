Гетманцев розповів, що відбувається на ринку праці в Україні — Finance.ua

Гетманцев розповів, що відбувається на ринку праці в Україні
Кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%. Найбільше пропозицій спостерігається в п’яти областях України.
Про це в Телеграм повідомляє пресслужба парламенту з посиланням голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
«Попри триваючу війну, яка серйозно впливає на роботу бізнесу, за даними одного з провідних сайтів Work.ua кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%. Після березневого шоку і обвалу — збільшення пропозицій спостерігається четвертий місяць поспіль», — ідеться в повідомленні.
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П’ятірка лідерів за кількістю запропонованих вакансій — Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.
У пресслужбі зазначили, що план відновлення України передбачає низку заходів, спрямованих на суттєве скорочення безробіття і зростання зайнятості. Серед іншого, це:
- запуск маркетплейсу вакансій «єРобота»;
- запровадження оплачуваних громадських та суспільно корисних робіт для безробітних;
- розвиток програми швидкого перенавчання працівників для зміни фаху та спрямування їх у сектори з більшим попитом;
- зменшення навантаження на роботодавця;
- запровадження декларативного принципу реєстрації фізичної особи підприємцем.
Також впроваджено програму мобільності шляхом підтримки у переїзді на роботу до іншого регіону.
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