Гетманцев розповів, що відбувається на ринку праці в Україні — Finance.ua

Гетманцев розповів, що відбувається на ринку праці в Україні Вчора 09:43 — Особисті фінанси

Гетманцев розповів, що відбувається на ринку праці в Україні

Кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%. Найбільше пропозицій спостерігається в п’яти областях України.

Про це в Телеграм повідомляє пресслужба парламенту з посиланням голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

«Попри триваючу війну, яка серйозно впливає на роботу бізнесу, за даними одного з провідних сайтів Work.ua кількість пропозицій робочих місць у червні порівняно з травнем зросла на 67%. Після березневого шоку і обвалу — збільшення пропозицій спостерігається четвертий місяць поспіль», — ідеться в повідомленні.

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П’ятірка лідерів за кількістю запропонованих вакансій — Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

У пресслужбі зазначили, що план відновлення України передбачає низку заходів, спрямованих на суттєве скорочення безробіття і зростання зайнятості. Серед іншого, це:

запуск маркетплейсу вакансій «єРобота»;

запровадження оплачуваних громадських та суспільно корисних робіт для безробітних;

розвиток програми швидкого перенавчання працівників для зміни фаху та спрямування їх у сектори з більшим попитом;

зменшення навантаження на роботодавця;

запровадження декларативного принципу реєстрації фізичної особи підприємцем.

Також впроваджено програму мобільності шляхом підтримки у переїзді на роботу до іншого регіону.

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Укрінформ За матеріалами:

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