Гаманець Trustee Plus із вбудованою криптокартою показав рекордне зростання у 2024 році — Finance.ua
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Гаманець Trustee Plus із вбудованою криптокартою показав рекордне зростання у 2024 році

Криптовалюта
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Експерти криптовалютної галузі підбили підсумки 2024 року, що минає, і відзначили компанії, які показали найбільше зростання за минулі місяці. Серед них аналітики особливо виділили криптогаманець Trustee Plus, який продемонстрував видатні результати цього року.
За наявними даними, кількість завантажених і встановлених застосунків Trustee Plus перевищила позначку в 630 000. Водночас кількість торгових операцій перейшла за поріг у 22,6 млн, підкреслили в компанії.
Окрему увагу експерти приділили платіжній картці Trustee Plus. Вона швидко завоювала популярність серед українських користувачів завдяки своїм можливостям. За минулий рік майже 135 000 осіб оформили криптокартку, відзначивши зручність і переваги цього продукту.
Згаданий прогрес чітко видно за підсумками досліджень незалежних експертів. Наприклад, видання MNBC провело масштабне опитування і з’ясувало, що Trustee Plus має частку в 66,6% на ринку криптовалютних карт. Це свідчить про беззаперечне лідерство компанії в цьому сегменті, вважають аналітики.
Дані з дослідження MNBC
Дані з дослідження MNBC
«Ми будуємо нашу компанію на трьох стовпах криптоіндустрії: зручність для користувачів, повністю легальний бізнес відповідно до європейських стандартів і постійний прогрес. Можу гарантувати, що у 2025 році на наших клієнтів чекають нові функції та продукти, а також цікаві акції та пропозиції», — заявив CEO Trustee Plus Вадим Груша.
Вадим Груша на Incrypted Conference 2024
Вадим Груша на Incrypted Conference 2024
У розрізі цих слів цікаво, що компанія готує до виходу фізичну платіжну карту, на яку вже надійшло понад 5000 попередніх замовлень. Крім того, Trustee Plus розширили сервіс для клієнтів і підключили гаманець для криптовалюти Toncoin — одного з найпопулярніших активів цього року.
Сюди також можна віднести впровадження переказів за IBAN і чутки про швидкий запуск нової версії Trustee Plus. Розробники натякають на глобальне розширення функцій і сервісів, які здивують кожного користувача.
Зазначимо, що редакція Incrypted назвала Trustee Plus найкращим криптогаманцем 2024 року на території Східної Європи. З думкою експертів згодні й інші незалежні експерти, включно з аналітиками MNBC. Підтвердженням цього також виступають відгуки про Trustee Plus на спеціалізованих сайтах.
Дані з дослідження MNBC
Дані з дослідження MNBC
Наостанок зазначимо, що Trustee Plus активно працюють не тільки на благо своєї аудиторії, а й надають потужну підтримку ЗСУ. Раніше стало відомо, що компанія перерахувала понад 700 000 грн благодійній організації «Янголи». І судячи з усього, на досягнутому компанія не планує зупинятися.
Гаманець Trustee Plus із вбудованою криптокартою показав рекордне зростання у 2024 році
За матеріалами:
Trusteeglobal
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