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Халвінг Біткоїна вже 20 квітня — що треба знати?

До халвінгу BTC залишився лише тиждень, а криптоком’юніті вже захоплює серйозний ажіотаж. Одні інвестори очікують на сильний стрибок токена. Інші ж сумніваються у купівлі та чекають великого відскоку.

Що насправді спричинить халвінг і як підготуватися до нього за допомогою нового проекту 99Bitcoins? Розбираємо у цій статті.

Як розібратися в інвестиціях у біткоїн напередодні халвінгу?

Цього року BTC показав різке падіння — $60 тис. — практично за тиждень до халвінгу. Аналітики одразу відзначили нетиповість того, що відбувається. Зазвичай біткоїн починав стрімко дорожчати лише після цієї події. Через цей самий чинник думки експертів щодо майбутнього монети розділилися.

Наприклад, Артур Хейс — співзасновник біржі BitMEX — вважає, що халвінг спричинить негативні наслідки. Він розповідає, що в найближчі кілька тижнів крипторинок порине у справжню депресію. Головну роль у цьому відіграє ФРС США, яка обмежує доларову ліквідність. Через це токени в цілому поводитимуться досить нестабільно.

При цьому інший експерт — Міхаель ван де Поппе — налаштований оптимістичніше. Він вважає, що якщо BTC зміг досягти $73 тис., то здатний піднятися і до $300 тис. Все тому, що 8 квітня актив перебував біля потужного опору — $70−71 тис. Якщо монета подолає цей рівень, то направиться до нового максимуму.

Засновник Capriole Чарльз Едвардс припускає, що корекцій у найближчому майбутньому чекати не варто. Вже в травні 2024 року інвестори зможуть купити за більш ніж $100 тис.

Досвідчені експерти, здається, легко можуть розмірковувати про цінову динаміку біткоіна. Чи можна навчитися так само, якщо немає досвіду? Звичайно.

99Bitcoins — навчальний сервіс з повною токенізацією

Спеціально для новачків у криптовалютній сфері було розроблено платформу 99Bitcoins . За 11 років із простого інформаційного порталу вона перетворилася на токенізований майданчик. Тут користувачі можуть заробляти в процесі навчання та дізнаватись багато цікавого про цифрові активи.

Зараз $99BTC перебуває на передпродажі. Токен залучив понад $457 тис. за вартості $0,101.

По суті, це інтерактивний майданчик, де знаходиться багато різних завдань, курсів та вебінарів. За їхнє проходження користувачі можуть отримувати ще більше $99BTC. Ці токени слід помістити у стейкінг та почати пасивно заробляти.

Розробники приготували ще еірдроп та розіграш призів. Перший обіцяє винагороду $99,999 усім учасникам пресейлу. Другий передбачає конкурс, в рамках якого можна отримати ще монети на $9,999.

Загалом у проєкті передбачено 14 стадій пресейлу. На кожному з них монета дорожчатиме на 5% доти, поки вартість не досягне позначки $0,113.

Перспективи зростання:

поступовий перехід від формату ERC-20 до BRC-20;

прибуткове та корисне навчання;

інноваційна технологія Learn-2-Earn

Що чекати від Біткоїна після халвінгу?

Очікування щодо майбутнього криптовалюти є досить неоднозначними. Відомий трейдер @CryptoGodJohn дотримується думки, що токен має всі шанси досягти ще одного ATH до 15 квітня. Однак при цьому він попереджає, що після самого халвінгу BTC може відбутись вагома корекція до $59 тис. І лише до осені криптовалюта матиме шанс дістатися ціни в $100 тис.

Наші експерти припускають, що в середньому зростання біткоїна від самого халвінгу до нового максимуму здатне становити не менше 185%. При цьому, щоб перевірити це твердження може знадобитися цілий рік. Саме стільки зазвичай йде у токена на демонстрацію суттєвого стрибка. Таким чином, наступного ATH слід очікувати не раніше осені 2025 року.

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