Хакери зламали близько 8000 гаманців на базі Solana та вивели мільйони доларів — Finance.ua

Хакери зламали близько 8000 гаманців на базі Solana та вивели мільйони доларів Вчора 20:34 — Фінтех і Картки

Хакери зламали близько 8000 гаманців на базі Solana та вивели мільйони доларів

Невідомі отримали доступ до коштів власників гаманців на базі Solana, викравши мільйони доларів.

Спочатку блокчейн-аудитор OtterSec повідомив про спустошення понад 5000 гаманців за кілька годин. Транзакції було підписано власниками, що, на думку дослідника, передбачає компрометацію закритого ключа.

Фахівці PeckShield попередньо оцінили збиток у $8 млн.

Згідно з підрахунками фахівців Elliptic, в ході атаки хакери викрали понад $5,2 млн у токенах SOL, понад 300 монет на базі Solana, а також NFT.

За деякими даними, найбільше постраждали гаманці, які були неактивні понад півроку.

Атака торкнулася гаманців Trust Wallet, Phantom та Slope. У Solana користувачам рекомендували перевести кошти на апаратні пристрої. Глава Binance Чанпен Чжао також порадив відправити активи на холодні гаманці чи централізовані біржі.

На момент написання причина злому невідома. За попередніми даними, зловмисники експлуатували вразливість.

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«Фахівці з кількох охоронних фірм досліджують цей инцидент. Зараз немає жодних доказів того, що злом торкнувся апаратних гаманців. Поки що багато не зрозуміло. Є повідомлення, що були скомпрометовані рахунки ETH, але ми не знаємо, чи це частина злому, чи окрема проблема», — прокоментував ситуацію представник компанії Остін Федера.

У коментарі виданню The Block Федера зазначив, що Solana не бачить своєї провини у тому, що сталося. Найімовірніше, хакери скористалися експлойтом у ланцюжку поставок.

Phantom, чиї користувачі поряд із клієнтами Slope постраждали найбільше, теж заперечує свою провину. Але представник адміністрації запевнив громадськість, що платформа робить все можливе, щоб розібратися в тому, що сталося.

Solana обіцяє компенсувати втрати. Користувачів попросили заповнити анкету , щоб допомогти фахівцям розібратися в тому, що сталося. Примітно те, що експлойт, зважаючи на все, досі не ліквідували.

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