Аргентинський клуб погодився на трансфер гравця свого футболіста за криптовалюту — Finance.ua

Аргентинський клуб погодився на трансфер гравця свого футболіста за криптовалюту Вчора 01:25 — Фінтех і Картки

Аргентинський клуб погодився на трансфер гравця свого футболіста за криптовалюту

Бразильський «Сан-Паулу» заплатив криптовалютою за трансфер півзахисника аргентинського ФК «Банфілд». Сума угоди склала $8 млн у USDC, а сам переказ здійснила латиноамериканська криптобіржа Bitso.

Представники компанії назвали трансфер «історичним моментом для Bitso, Сан-Паулу та американського футболу». Вони наголосили, що перехід відбувся «з усією безпекою, прозорістю та гнучкістю, запропонованою криптоекономікою».

Раніше Bitso організовувала продаж квитків на матчі Сан-Паулу через криптоплатежі.

Аргентина відходить від фіату

У липні аргентинці почали скуповувати стейблкоїни після відставки міністра економіки країни. Згодом місцева влада прийняла рішення заборонити купувати долари на офіційному ринку місцевим власникам крипти: так вони хочуть уповільнити темпи інфляції та відтік капіталу.

Платежі в криптовалютах популярні у всіх секторах, але футбол тут посідає окреме місце. Дедалі більше клубів переходять на продаж квитків у форматі NFT. Це допомагає захистити вболівальників від підроблених квитків та надати їм додаткові бонуси через фан-токени. Так, NFT-квитки почала продавати біржа Binance. Вони охоплюють усі матчі ФК «Лаціо».

Бразильський футбольний гігант уже продемонстрував свою підтримку всесвіту цифрових активів. Два місяці тому він уклав партнерську угоду з Bitso, щоб дозволити своїм фанатам купувати квитки на матч у криптовалютах, включаючи біткойни (BTC) та шиба-іну (SHIB). Крім допомоги Сан-Паулу, платформа також виступатиме як його фінансовий спонсор протягом наступних трьох років.

Першим прихильником купівлі квитка у криптовалюті був Фабіо Глоден Брум, який використав BTC у транзакції. Клуб нагородив його спеціальним невзаємозамінним токеном (NFT), щоб він запам’ятав історичний хід.

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