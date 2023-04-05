Genesis представив новий купеподібний кросовер (Фото) — Finance.ua

Genesis представив новий купеподібний кросовер (Фото) Сьогодні 00:43 — Фондовий ринок

Genesis представив новий купеподібний кросовер (Фото)

Під час ексклюзивного заходу Genesis House у Нью-Йорку відбулася прем’єра концептуального крос-купе Genesis GV80 Coupe Concept. Автомобіль натхненний концептом купе X Speedium, представленим у Нью-Йорку торік.

Новий Genesis GV80 Coupe Concept поєднує у собі практичність позашляховика з динамічністю спортивного автомобіля. Це чотиримісний кросовер, схожий на BMW X6. Зовні прототип відрізняється від існуючого GV80 більш тонкими світлодіодними фарами та більш агресивними повітрозабірниками з чорними кожухами та трохи зміненою формою даху, а також наявністю спойлерів на кормі.

«З самого початку бренд Genesis почав створювати розкішні седани, які перетворилися на моделі G70, G80 та G90. За останні сім років ми додали в портфоліо більше моделей, орієнтованих на активний стиль життя, таких як GV80 та GV70. Тепер ми розсуваємо кордони з більш емоційними автомобілями, які підвищують продуктивність та динамічні характеристики Genesis», — сказав Люк Донкервольке, головний креативний директор групи.

MMR За матеріалами:

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