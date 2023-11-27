Galaxy S24 Ultra з матовою сріблястою панеллю (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Galaxy S24 Ultra з матовою сріблястою панеллю (фото)

Фондовий ринок
186
У мережі з’являється все більше подробиць про оновлення флагманської лінійки смартфонів Samsung. Цього разу надбанням громадськості стали докладні фотографії, на яких нібито представлений Samsung Galaxy S24 Ultra.
Galaxy S24 Ultra з матовою сріблястою панеллю (фото)
Цікаво, що за даними джерела, це справжній телефон, а не його макет, що зазвичай використовується виробниками чохлів і аксесуарів. Джерелом став користувач David Martin (@DavidMa05368498) і хоча у нього немає довгої передісторії витоків, високу ймовірність достовірності фото вже підтвердили іменитіші мережеві інформатори, включаючи @EqualLeaks і IceUniverse.
Крім того, показаний на фото пристрій збігається з більш раннім витоком макетів. На цей раз фото дозволяють розглянути потенційний Samsung Galaxy S24 Ultra докладніше.
Підтверджуються зміни в дизайні — більш незграбний, з плоскими панелями та екраном. Офіційний дебют серії Samsung Galaxy S24 очікується 17 січня 2024 року.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.