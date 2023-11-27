Galaxy S24 Ultra з матовою сріблястою панеллю (фото) — Finance.ua

Galaxy S24 Ultra з матовою сріблястою панеллю (фото) Сьогодні 03:01 — Фондовий ринок

У мережі з’являється все більше подробиць про оновлення флагманської лінійки смартфонів Samsung. Цього разу надбанням громадськості стали докладні фотографії, на яких нібито представлений Samsung Galaxy S24 Ultra.

Цікаво, що за даними джерела, це справжній телефон, а не його макет, що зазвичай використовується виробниками чохлів і аксесуарів. Джерелом став користувач David Martin (@DavidMa05368498) і хоча у нього немає довгої передісторії витоків, високу ймовірність достовірності фото вже підтвердили іменитіші мережеві інформатори, включаючи @EqualLeaks і IceUniverse.

Крім того, показаний на фото пристрій збігається з більш раннім витоком макетів. На цей раз фото дозволяють розглянути потенційний Samsung Galaxy S24 Ultra докладніше.

Підтверджуються зміни в дизайні — більш незграбний, з плоскими панелями та екраном. Офіційний дебют серії Samsung Galaxy S24 очікується 17 січня 2024 року.

Portaltele За матеріалами:

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