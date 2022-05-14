G7 планують виділити Україні 30 млрд євро допомоги — Finance.ua

G7 планують виділити Україні 30 млрд євро допомоги
Міністри фінансів країн Великої сімки мають намір домовитися про надання Україні фінансової підтримки у розмірі близько 30 мільярдів євро. Відповідне рішення планують ухвалити на зустрічі в Німеччині наступного тижня.
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела, які беруть участь у переговорах.
Зазначається, що допомогу, призначену для покриття фінансових потреб країни в умовах війни до кінця року, буде надано у вигляді кредитів та грантів, а це означає, що Києву не доведеться повертати всю суму.
У повідомленні йдеться, що цей план все ще має противників. При цьому одна європейська країна ще не погодилася взяти участь у програмі.
Раніше повідомлялося, що Канада посилить економічну підтримку України, зокрема, в державному бюджеті країни передбачено 1 млрд дол. на позику України через механізм МВФ.