G7 планують виділити Україні 30 млрд євро допомоги — Finance.ua
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G7 планують виділити Україні 30 млрд євро допомоги

Вчора 09:13Казна та Політика
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G7 планують виділити Україні 30 млрд євро допомогиG7 планують виділити Україні 30 млрд євро допомоги
Міністри фінансів країн Великої сімки мають намір домовитися про надання Україні фінансової підтримки у розмірі близько 30 мільярдів євро. Відповідне рішення планують ухвалити на зустрічі в Німеччині наступного тижня.
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела, які беруть участь у переговорах.
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Зазначається, що допомогу, призначену для покриття фінансових потреб країни в умовах війни до кінця року, буде надано у вигляді кредитів та грантів, а це означає, що Києву не доведеться повертати всю суму.
У повідомленні йдеться, що цей план все ще має противників. При цьому одна європейська країна ще не погодилася взяти участь у програмі.
Раніше повідомлялося, що Канада посилить економічну підтримку України, зокрема, в державному бюджеті країни передбачено 1 млрд дол. на позику України через механізм МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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