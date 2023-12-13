ФРС має намір утримувати ставку на рівні 5,25−5,5% — Finance.ua
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ФРС має намір утримувати ставку на рівні 5,25−5,5%

Кредит&Депозит
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ФРС має намір утримувати ставку на рівні 5,25−5,5%
ФРС має намір утримувати ставку на рівні 5,25−5,5%
Очікується, що Федеральний резерв збереже ставку по федеральних фондах на рівні 5,25−5,5% на третьому засіданні в грудні 2023 року, але трейдери з нетерпінням чекатимуть на інформацію про плани ФРС на наступний рік, зокрема, щодо потенційного зниження ставки та його термінів.
Про це пише Trading Economics.
Ще у вересні точковий графік ФРС вказував на два зниження ставок у 2024 році, але нещодавно голова Пауелл визнав передчасним обговорювати зниження ставок.

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Крім того, центробанк оприлюднить нові економічні прогнози. Як і очікувалося, споживча інфляція сповільнюється, досягнувши 3,1% у листопаді. Однак, базова ставка залишається вперто високою на рівні 4%, що вдвічі перевищує цільовий показник ФРС у 2%.
Водночас ринок праці залишається сильним, незважаючи на слабкі ознаки уповільнення, говорять аналітики.

Нацбанк різко знизив облікову ставку

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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