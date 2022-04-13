Франція заморозила 23 мільярди євро російських активів — Finance.ua
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Франція заморозила 23 мільярди євро російських активів

Вчора 11:18
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Франція опублікувала детальний список російських активів на суму 23,7 млрд євро або 25,6 млрд доларів США, заморожених через вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство фінансів Франції
Основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить 22,8 млрд євро.
До списку активів також входять 33 об’єкти нерухомості загальною вартістю 573,6 мільйона євро, включаючи низку курортних адрес в Антібах, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на французькій Рив’єрі, а також 178 мільярдів євро.
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Крім того, заблоковані банківські рахунки, три яхти на суму понад 125 мільярдів євро, шість гелікоптерів на суму понад 60 мільйонів євро і три твори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.

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За матеріалами: Економічна Правда
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