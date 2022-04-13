S&P оголосило однією з найбільших золотодобувних компаній рф "вибірковий дефолт" — Finance.ua

S&P оголосило однією з найбільших золотодобувних компаній рф "вибірковий дефолт"

Вчора 10:32 — Фондовий ринок

Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг золотодобувної компанії Petropavlovsk до «вибіркового дефолту» та відкликало його.

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства.

Причиною стала несплата відсотків за кредитом Газпромбанку. Компанія, зареєстрована у Великій Британії, заявляла, що не може розрахуватися з банком через те, що він під британськими санкціями.

Раніше S&P знизило рейтинг росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

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