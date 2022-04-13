S&P оголосило однією з найбільших золотодобувних компаній рф "вибірковий дефолт" — Finance.ua
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S&P оголосило однією з найбільших золотодобувних компаній рф "вибірковий дефолт"

Вчора 10:32Фондовий ринок
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Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг золотодобувної компанії Petropavlovsk до «вибіркового дефолту» та відкликало його.
Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства.
Причиною стала несплата відсотків за кредитом Газпромбанку. Компанія, зареєстрована у Великій Британії, заявляла, що не може розрахуватися з банком через те, що він під британськими санкціями.
Раніше S&P знизило рейтинг росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

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За матеріалами: Економічна Правда
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