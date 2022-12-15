Франція допоможе Україні з посівним матеріалом — Finance.ua
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Франція допоможе Україні з посівним матеріалом

Аграрний ринок
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Він підтвердив всебічну підтримку України та надання додаткової допомоги нашій державі на відновлення енергосистеми та інших галузей, що постраждали внаслідок терористичних російських ракетних атак. Також у французькій столиці відбувся «Форум із економічної стійкості та відбудови України» та низка інших заходів за участю представників профільних міністерств, пише agropravda.
Під час зустріч розглянули питання щодо надання допомоги агросектору України. Французькій стороні передано лист про програму надання державних гарантій Уряду Франції через інвестиційний банк Bpifrance Assurance Export на експорт посівного насіння до України на суму орієнтовно 20–25 млн євро.
У рамках Форуму заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик зустрівся з представниками Міністерства економіки Франції, а також насіннєвих компаній та асоціацій. Відбулася панель, присвячена стану українського агросектору та його нагальних потреб, в якій взяли участь представники понад 50 французьких компаній, фермери, трейдери, виробники агропродукції.
«Український агросектор, який зазнав величезних втрат через війну, потребує підтримки. Зокрема, у забезпеченні генераторами та насіннєвими матеріалами. Дякуємо французькій стороні за розуміння наших потреб та надання фінансової допомоги, що буде спрямована на закупівлю насіння», — зазначив Денис Башлик.
Він додав, що європейці вражені стійкістю й здатністю українських аграріїв працювати в умовах війни та запевнили, що й надалі готові надавати всебічну підтримку.
За матеріалами:
Finance.ua
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