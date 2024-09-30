Ford планує відмовитися від «нудних» автомобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford планує відмовитися від «нудних» автомобілів

Технології&Авто
1
Ford планує відмовитися від «нудних» автомобілів
Ford планує відмовитися від «нудних» автомобілів
Рішення Ford припинити виробництво моделей Fiesta, Focus, Fusion і Taurus кілька років тому викликало подив, особливо в Європі, де також зняли з конвеєра Fiesta і Mondeo, а Focus планують припинити у 2025 році.
Генеральний директор Ford Джим Фарлі пояснив, що компанія виходить із «бізнесу нудних автомобілів» і переходить до виробництва «культових» моделей, таких як Bronco, Mustang і Raptor, які, на думку Ford, мають більше перспектив.
Попри те, що ці моделі були популярними серед покупців, Фарлі зазначив, що інвестувати в них далі не доцільно, особливо порівняно з комерційними автомобілями. Ford вирішив зосередитися на електричних позашляховиках, зокрема Explorer і Capri на платформі MEB від Volkswagen, а також електричному кросовері Puma. При цьому компанія змінила свої плани і відклала перехід на повністю електричні автомобілі до 2030 року.
Читайте також
Однак конкуренти, такі як Volkswagen, Toyota та Hyundai, продовжують виробляти звичайні автомобілі, що ставить їх у вигідну позицію на ринку. Продажі Ford в Європі падають, зокрема у червні 2024 року вони знизилися на 16,9%, що призвело до зменшення частки ринку з 4,1% до 3,3%.
На європейському ринку найбільш продаваними моделями першої половини 2024 року були не позашляховики, що додає ризиків для Ford. Обмежена лінійка автомобілів, включаючи Puma, Kuga, Mustang Mach-E та кілька електромобілів на базі VW, може посилити конкуренцію з іншими автовиробниками.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.