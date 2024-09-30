Ford планує відмовитися від «нудних» автомобілів — Finance.ua

Ford планує відмовитися від «нудних» автомобілів Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Ford планує відмовитися від «нудних» автомобілів

Рішення Ford припинити виробництво моделей Fiesta, Focus, Fusion і Taurus кілька років тому викликало подив, особливо в Європі, де також зняли з конвеєра Fiesta і Mondeo, а Focus планують припинити у 2025 році.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі пояснив, що компанія виходить із «бізнесу нудних автомобілів» і переходить до виробництва «культових» моделей, таких як Bronco, Mustang і Raptor, які, на думку Ford, мають більше перспектив.

Попри те, що ці моделі були популярними серед покупців, Фарлі зазначив, що інвестувати в них далі не доцільно, особливо порівняно з комерційними автомобілями. Ford вирішив зосередитися на електричних позашляховиках, зокрема Explorer і Capri на платформі MEB від Volkswagen, а також електричному кросовері Puma. При цьому компанія змінила свої плани і відклала перехід на повністю електричні автомобілі до 2030 року.

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Однак конкуренти, такі як Volkswagen, Toyota та Hyundai, продовжують виробляти звичайні автомобілі, що ставить їх у вигідну позицію на ринку. Продажі Ford в Європі падають, зокрема у червні 2024 року вони знизилися на 16,9%, що призвело до зменшення частки ринку з 4,1% до 3,3%.

На європейському ринку найбільш продаваними моделями першої половини 2024 року були не позашляховики, що додає ризиків для Ford. Обмежена лінійка автомобілів, включаючи Puma, Kuga, Mustang Mach-E та кілька електромобілів на базі VW, може посилити конкуренцію з іншими автовиробниками.

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