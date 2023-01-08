Фондовий ринок США показав найбільше річне падіння з 2008 року — Finance.ua

Фондовий ринок США показав найбільше річне падіння з 2008 року Сьогодні 11:22 — Фондовий ринок

Фондовий ринок США показав найбільше річне падіння з 2008 року

Фондові індекси США в 2022 році продемонстрували великі втрати у зв’язку з агресивним підвищенням процентних ставок для стримування інфляції, побоюваннями рецесії, російсько-українською війною і зростаючими побоюваннями з приводу випадків зараження COVID-19 в Китаї.

Про це повідомляє Reuters

Три основні індекси Уолл-стріт зафіксували своє перше річне падіння з 2018 року, оскільки епоха м’якої грошово-кредитної політики закінчилася найшвидшим підвищенням ставок Федеральною резервною системою з 1980-х років.

Базовий індекс S&P 500 цього року втратив 19,4%, що означає зниження ринкової капіталізації приблизно на 8 трлн доларів. Технологічний індекс Nasdaq знизився на 33,1%, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 8,9%.

Річне відсоткове зниження всіх трьох індексів було найбільшим з часів фінансової кризи 2008 року, в основному через обвал акцій зростання, оскільки побоювання щодо швидкого підвищення процентних ставок ФРС підвищують прибутковість казначейських облігацій США.

«Основні макроекономічні причини виникли в результаті поєднання подій: порушення ланцюжка поставок, що почалося в 2020 році, сплеск інфляції, запізнення ФРС з початком програми посилення ставок у спробі приборкати інфляцію», — заявив Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег.

Він також послався на економічні показники, що вказують на рецесію, геополітичну напруженість, включаючи війну росії проти України, зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у Китаї та невизначеність щодо Тайваню.

Акції Apple, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla були серед найгірших, знизившись на 28-66% у 2022 році. Індекс зростання S&P 500 впав приблизно на 30,1% цього року, при цьому інвестори віддають перевагу секторам з високою дивідендною прибутковістю та стабільними доходами, такими як енергетика, яка зафіксувала зірковий річний приріст у 59%.

Промисловий індекс Dow Jones впав 33 147,25 пунктів; S&P 500 до 3839,50; а Nasdaq Composite до 10466,48 пункту.

Нагадаємо, індекс долара США, який вимірює долар США відносно кошика валют, у 2022 році зріс більш ніж на 8%, що є максимальним показником з 2015 року.

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