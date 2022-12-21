Світові медіа-групи втратили $500 млрд капіталізації, акції досягли історичного падіння — Finance.ua

Світові медіа-групи втратили $500 млрд капіталізації, акції досягли історичного падіння Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Світові медіа-групи втратили $500 млрд капіталізації, акції досягли історичного падіння

Цього року ринкова вартість найбільших світових медіакомпаній була знецінена на понад $500 млрд, оскільки інвестори незадоволені революцією потокового мовлення, що викликало історичне падіння цін на акції мовних та розважальних груп.

Про це пише Financial Times.

Посилення конкуренції та зростання витрат у поєднанні із затягуванням поясів споживачів та уповільненням зростання реклами призвели до спаду в масштабах усієї галузі. Засоби масової інформації, які для інвесторів охоплюють широкий спектр діяльності від кіновиробництва до реклами та кабельного телебачення, опинилися серед найбільш постраждалих секторів для світових акцій із часів фінансової кризи.

Акції Walt Disney, що впали приблизно на 45%, наближаються до свого найбільшого річного падіння принаймні з 1974 року. Останніми днями акції опинилися під великим тиском, оскільки надходження від довгоочікуваного сиквела «Аватар» у перші вихідні не виправдали оцінок.

Акції Paramount Global цього року впали на 42%, а Netflix — на 52%, тоді як акції Warner Brothers Discovery впали на 63% з моменту свого створення цього року через обʼєднання Discovery та WarnerMedia від AT&T.

Стрімінгові компанії добре впоралися з початком пандемії, оскільки обмеження збільшили аудиторію, що призвело до зростання акцій у секторі під час буму на фондовому ринку у березні 2020 року. Але коли керівники витратили десятки мільярдів доларів на потоковий контент, можливості перегляду розширилися, а вартість життя різко зросла.

Індекс Dow Jones Media Titans, який відстежує діяльність 30 найбільших світових медіакомпаній, цього року втратив 40%, а його загальна ринкова вартість скоротилася з $1,35 трлн до $808 млрд.

Музичний провайдер Spotify впав на 69%, а виробник відео Roku — на 81%.

Постраждали і традиційні мовники. Одне з найбільш різких падінь цін на акції припало на частку власників кабельних активів у США. Акції Charter Communications впали на 53%, а Comcast — на 31%. Тим часом рекламодавці стали неохоче просувати бренди, оскільки глобальна економіка сповільнюється, що шкодить власникам ЗМІ, включаючи британську ITV, акції якої втратили 36%.

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