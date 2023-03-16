Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах — Finance.ua

Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах Сьогодні 19:35 — Казна та Політика

Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах

Фонд держмайна змінить керівників на 65 державних підприємствах за результатами фінансово-економічного аналізу підприємств.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook

«Менеджмент вже змінили на 22 підприємствах, щодо 20 очікуємо погодження від місцевих військових адміністрацій. Крім цього, на двох підприємствах частково змінили склад наглядових рад», — йдеться у повідомленні.

Також ФДМУ передав до Служби безпеки України та НАБУ матеріали за результатами аудиту діяльності АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» протягом 2022 року.

За результатами цього аудиту Фонд звільнив т.в.о. голови правління АТ «ОГХК» Владислава Іткіна, нагадали у Фонді.

«Ефективні керівники держпідприємств — це можливість для розвитку економіки, підвищення конкурентоздатності та забезпечення ринкових зарплат на підприємствах. Працюємо задля цієї мети», — заявили у Фонді.

Нагадаємо, Фонд держмайна починає звільняти недоброчесних керівників підприємств за результатами аналізу фінансово-економічного стану компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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