Ferrari випустила годинник вартістю 1,88 мільйона доларів (відео) — Finance.ua
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Ferrari випустила годинник вартістю 1,88 мільйона доларів (відео)

Технології&Авто
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Ferrari випустила годинник вартістю 1,88 мільйона доларів (відео)
Ferrari випустила годинник вартістю 1,88 мільйона доларів (відео)
Перший годинник, створений в рамках співпраці Richard Mille і Ferrari, виявився найтоншим механічним годинником у світі, відібравши це звання у Bvlgari Octo Finissimo Ultra.
Товщина корпусу моделі RM UP-01 Ferrari — всього 1,75 міліметра, приблизно як дві складені разом банківські картки. Коштує такий годинник 1,88 мільйона доларів. За цю суму можна купити чотири флагманські 1000-сильні гіперкари SF90 Stradale, ціни на який в Італії починаються від 437 000 доларів.
Richard Mille RM UP-01 Ferrari — це найтонший механічний наручний годинник у світі. Їхній титановий корпус має товщину всього 1,75 міліметра, що на 0,05 міліметра менше, ніж у попереднього рекордсмена Bvlgari Octo Finissimo Ultra. Механізм годинника розроблений Richard Mille разом з лабораторією Audemars Piguet Le Locle. Він працює з частотою 28800 напівколивань на годину і забезпечує запас ходу 45 годин.
Висота механізму — 1,18 міліметра, а вага — 2,87 грама. При цьому маса самого годинника не перевищує 30 грамів.
Хоча RM UP-01 Ferrari здаються крихкими, вони витримують навантаження з прискоренням більше 5 g. Корпус годинника по периметру ущільнений гумовою прокладкою, коронки обрамлені керамічними кільцями. Заявлена водонепроникність — до 10 метрів. Каучуковий ремінець інтегрований. Тираж — всього 150 примірників за ціною 1,88 мільйона доларів за кожен.
За матеріалами:
Телеканал 24
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