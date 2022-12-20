Експорт зерна з окупованого росією Криму до Сирії цьогоріч зріс у 17 разів – Reuters — Finance.ua
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Експорт зерна з окупованого росією Криму до Сирії цьогоріч зріс у 17 разів – Reuters

Аграрний ринок
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росія збільшила в 17 разів вивезення до Сирії викраденої з України пшениці.
Про це повідомляє Reuters.
За даними однієї з найбільших торговельно-інформаційних платформ Refinitiv, кількість пшениці, яку росія вивозить до Сирії з порту в тимчасово окупованому Севастополі, цього року зросла в 17 разів до трохи понад 500 000 тонн.
Це майже третина загального імпорту пшениці в Сирію.
Оскільки санкції ускладнюють торгівлю Сирії та росії за допомогою звичайного морського транспорту та морського страхування, дві країни все більше покладаються на власні кораблі для перевезення зерна, включаючи три сирійські судна, які підпадають під санкції, накладені Вашингтоном.
Нагадаємо, із тимчасово захоплених регіонів України росія викрала пшениці щонайменше на 1 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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