Експорт кукурудзи з України перевищив 10 млн т — Finance.ua

Експорт кукурудзи з України перевищив 10 млн т Сьогодні 06:23 — Аграрний ринок

Обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України у 2022/23 МР станом на 9 грудня становив 18,97 млн т, що на 33% менше показника минулого сезону пише ukragroconsult.com

Про це свідчать дані Державної митної служби, які публікує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Так, пшениці з початку сезону відправлено 7,2 млн т, що на 52% поступається торішньому обсягу.

Постачання ячменю на зовнішні ринки склало 1,5 млн т (-70%).

Також на експорт пішло 12,2 тис. т жита, що значно менше торішніх 86,2 тис. т.

Кукурудзи експортовано 10,2 млн т, що на 32% перевищує обсяги відвантажень на аналогічну дату минулого сезону (7,7 млн т).

Експорт борошна з України у 2022/23 МР склав 59,7 тис. т, що на 8% перевищує показник минулого сезону на цю ж дату (55,5 тис. т).

Довідка Finance.ua:

В 2021/22 МР експорт зернових та зернобобових культур склав 48,6 млн т: пшениці — 18,7 млн т; ячменю — 5,8 млн т; жита — 161,5 тис. т; кукурудзи — 23,5 млн т; борошна — 70,9 тис. т.

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