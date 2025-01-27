Експерти назвали ключові фактори для зростання Ethereum — Finance.ua

Експерти назвали ключові фактори для зростання Ethereum Сьогодні 03:58 — Криптовалюта

Експерти назвали ключові фактори для зростання Ethereum

Аналітики криптовалютного ринку вважають, що ціна Ethereum може досягти рекорду вартості у разі подальшого зростання ринку криптовалют.

Поточні технічні індикатори демонструють ознаки стабілізації після незначних коливань на минулому тижні. На момент написання новини ціна Ethereum залишалася вище ключової підтримки на рівні 3393 доларів, що вказує на потенціал для подальшого зростання провідного альткоїна.

Головною перешкодою для стрімкого підйому лишається рівень опору на 3250 доларів. Якщо Ethereum і надалі долатиме цю межу, відкриється шлях до тестування позначки вище 4000 доларів. Індикатор RSI показує тенденцію до виходу з нейтральної зони, що також може вказувати на можливість відновлення «бичачого» тренду.

Втім, експерти застерігають, що якщо Ethereum втратить підтримку на рівні 3100 доларів, це може призвести до корекції до 3000 доларів або навіть нижче. В таких умовах подальший рух залежатиме від загального настрою ринку та реакції інвесторів на макроекономічні чинники.

Ринкові умови, зокрема потенційне зміцнення Bitcoin та загальне зростання зацікавленості в альткоїнах, можуть стати позитивним каталізатором для Ethereum. Інвесторам рекомендується уважно стежити за поведінкою ключових рівнів, адже від них залежить подальший напрямок ціни.

noworries За матеріалами:

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