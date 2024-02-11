Експерт відповів, скільки коштуватиме долар у лютому — Finance.ua
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Експерт відповів, скільки коштуватиме долар у лютому

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На валютному ринку зафіксувалась стабільність долара, а курс гривні укріпився. Експерти прогнозують, що до кінця місяця не відбуватиметься відчутних коливань, зокрема долар коштуватиме від 37 до 39 грн.
Про це повідомляє дилер департаменту глобальних ринків «ОТП Банку» Антон Курінний.
Він звертає увагу на збільшення попиту на валюту та дії НБУ на ринку.
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«З одного боку, розблокували кордон польські фермери — це посилить попит із боку імпорту, а з іншого боку, за рахунок допомоги міжнародних партнерів наші валютні резерви збільшилися на кінець року, що дозволяло регулятору діяти активніше», — каже експерт.
За словами Курінного, Україна очікує на фіндопомогу від ЄС, тому можливий оптимістичніший сценарій для гривні.
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Довідка Finance.ua:

  • У ЄС погодили додатковий пакет допомоги Україні на €50 млрд у рамках бюджету. Кошти надійдуть Україні вже у березні.
  • Сенат США оприлюднили законопроект, який передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні.
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