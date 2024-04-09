Ексклюзивно для нових користувачів! 100% APR для USDT на Bitget Earn — Finance.ua

НОВИНИ КОМПАНІЙ Ексклюзивно для нових користувачів! 100% APR для USDT на Bitget Earn Сьогодні 12:50 — Криптовалюта

Ексклюзивно для нових користувачів! 100% APR для USDT на Bitget Earn

Підпишіться на стейкінг USDT та отримайте 100% APR! Кількість місць обмежена, тож покваптеся!

Період проведення промоакції: 8 квітня, 12:00 — 18 квітня, 12:00 (за Києвом)

*Можливість підписатися на продукт буде закрита 18 квітня о 12:00 (за Києвом)

Деталі:

*APR за продуктами показано на цій сторінці.

Нагадування щодо функції «Від фіксованого до безстрокового»

Ваші кошти підписки на фіксовані заощадження будуть автоматично переказані на продукти безстрокових заощаджень і продовжуватимуть нараховувати відсотки після завершення терміну погашення. Нехай ваші кошти працюють і приносять прибуток!

Як підписатися:

На вебсайті: перейдіть на панель навігації > [Earn] > [Заощадження], потім знайдіть відповідну криптовалюту для підписки.

У застосунку: перейдіть в розділ [Головна] > [Earn] > [Заощадження], а потім знайдіть відповідну криптовалюту для підписки.

Правила та умови:

Користувачі можуть переглядати активи безстрокових заощаджень та керувати ними, перейшовши в [Активи] > [Earn] > [Заощадження].

Після підписки відсотки почнуть нараховуватися з 19:00 (за Києвом) того ж дня (це дата початку нарахування відсотків). Якщо вони підпишуться після 19:00 (за Києвом), нарахування відсотків почнеться з наступного дня.

Щоденні відсотки будуть розраховуватися за такою формулою: щоденні відсотки = сума підписки x поточна APR / 365

Викуп: користувачі можуть викупити свої активи за допомогою кнопки [Викупити] в будь-який час після підписки. Основний капітал буде відразу переказано на спотовий акаунт користувача.

Маєте якісь запитання? Щоб дізнатися більше, перегляньтеПосібник для початківців щодо безстрокових заощаджень Bitget та Про фіксовані заощадження на Bitget.

Попри високий потенціал зростання, криптовалюти піддаються високому ринковому ризику та волатильності. Ми наполегливо рекомендуємо користувачам проводити самостійне дослідження та інвестувати на власний ризик.

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