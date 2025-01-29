Екологічні організації закликають до загальноєвропейського ембарго на імпорт російського СПГ — Finance.ua

Екологічні організації закликають до загальноєвропейського ембарго на імпорт російського СПГ Сьогодні 07:20 — Енергетика

Незважаючи на санкції, імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС у 2024 році досяг рекордного рівня. Порівняно з попереднім роком імпорт збільшився на 19,3%.

Німецька державна компанія SEFE відіграла центральну роль у цьому, виступивши покупцем 58 поставок загальним обсягом 4,1 мільйона тонн — у 6,5 разів більше, ніж у попередньому році, коли вона придбала 12 поставок обсягом 880 000 тонн у 2023 році.

Це результат нового аналізу, проведеного німецькою екологічною організацією Deutsche Umwelthilfe (DUH) спільно з екологічними організаціями Urgewald, Razom We Stand (Україна) та Bond Beter Leefmilieu (Бельгія).

У 2023 році російський скраплений природний газ становитиме щонайменше 3%, а в гіршому випадку — до 9,2% від загального обсягу імпорту газу в Німеччині. Конкретний обсяг важко визначити через відсутність прозорості на внутрішньому газовому ринку ЄС.

Організації закликають до загальноєвропейського ембарго на постачання російського СПГ.

«Через понад тисячу днів після початку агресивної війни росії проти України ЄС продовжує імпортувати російський скраплений природний газ — і в 2024 році імпорт навіть зріс до рекордних рівнів. Уряд Німеччини повинен терміново змінити свій політичний та економічний курс і виступити за негайне європейське ембарго на російський скраплений природний газ. Це має важливе значення для безпеки та кліматичної політики. Лише розширюючи використання відновлюваних джерел енергії, Німеччина та Європа можуть досягти стабільної та більш доступної енергетичної незалежності», — каже Саша Мюллер-Краеннер, федеральний керуючий директор DUH.

«Ми наближаємося до третього року жахливої війни росії проти України. Шокує те, що за цей час імпорт російського скрапленого природного газу до ЄС фактично збільшився. Лідери ЄС повинні припинити лицемірство. Обіцяючи підтримку Україні, вони не повинні одночасно надсилати свої гроші Росії, яка використовує їх для наповнення своєї військової казни та вчинення звірств і воєнних злочинів проти невинних людей.

Зокрема, німецький уряд має взяти на себе відповідальність за федеральну компанію SEFE, припинивши імпорт російського скрапленого газу та працюючи в рамках Європи для досягнення повного ембарго на всі російські викопні види палива. Крім того, повне ембарго посилить переговорну позицію Європи на майбутніх мирних переговорах", — заявила засновниця та виконавча директорка Razom We Stand Світлана Романко.

Ангелос Куціс, експерт з енергетики Bond Beter Leefmilieu, каже, зл Німеччина заборонила імпорт російського СПГ через свої порти. Однак імпорт, який офіційно надходить з Франції та Бельгії, іноді насправді складається з російського СПГ.

«Зрештою, всі країни можуть стверджувати, що вони не несуть відповідальності за зростання імпорту російського СПГ. Щоб нарешті покласти край цій грі, ми закликаємо відстежувати СПГ від країни походження до країни ЄС, де газ споживається. Це не лише забезпечить більшу прозорість, але й зміцнить безпеку поставок та допоможе ЄС досягти своїх кліматичних цілей», — стверджує Куціс.

Що каже статистика

У 2023 році до ЄС було імпортовано 13,35 млн тонн російського СПГ, у 2024 році — 15,93 млн тонн, що на 19,3% більше. Загалом до ЄС надійшло 18,47 млн тонн російського СПГ, з яких 2,55 млн тонн було експортовано до країн, що не є членами ЄС.

У 2023 році до ЄС все ще надійшло 16,94 мільйона тонн російського СПГ, що на 9% більше. Для аналізу були використані набори даних від постачальника даних KPLER.

За оцінками, частка російського СПГ у загальному обсязі імпорту Німеччини становить від 3 до 9,2%, залежно від сценарію.

Кількісний аналіз п’яти наборів даних (включаючи набори даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем, Entsog, Міністерства навколишнього середовища Франції, уряду Бельгії, трекера СПГ Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу IEEFA та Федерального мережевого агентства Німеччини) був використаний для оцінки можливого діапазону російського СПГ у відсотках від загального обсягу імпорту газу в Німеччину в 2023 році.

Для цього було розроблено три сценарії на основі публічних заяв міністрів Бельгії та Франції, включаючи найгірший сценарій.

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