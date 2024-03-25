ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці — Finance.ua
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ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці

Фондовий ринок
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ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці
ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці
Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.
Про це сказав гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.
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«Група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Можна сказати вже офіційно цю інформацію», — Коваленко пояснив, що ця атака була небезпечною, оскільки росіяни били по двох частинах української енергосистеми — генеруючій і розподільчій.
«Уразили декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений гідрогенеруючий об'єкт. Друга частина — ворог дуже багато влучив у мережеві вузли „Укренерго“, трансформатори і т. д… Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації», — пояснив він.
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За словами Коваленка, ще кілька днів знадобиться для оцінки термінів відновлення та коштів, які на це потрібні.
«Відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць, це займе місяці», — сказав він.
Коваленко також допускає, що влітку може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки Україна не зможе виробляти її в достатньому обсязі.
За матеріалами:
Finance.ua
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