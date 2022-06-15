Доведеться скорочувати витрати: Гетманцев визнав, що Україна не має потенціалу для підвищення податків — Finance.ua
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Доведеться скорочувати витрати: Гетманцев визнав, що Україна не має потенціалу для підвищення податків

15.06.2022, 15:48Казна та Політика
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Дефіцит бюджету України щомісяця становить 5 млрд доларів. І якщо таку суму не вдасться залучити від міжнародних партнерів, доведеться знижувати витрати. При цьому потенціалу підвищення податку зараз немає.
Таку заяву в ефірі телемарафону зробив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Дело.
«Якщо говорити про наші цілі — це вже озвучені 5 млрд, які ми повинні позичати щомісяця. Якщо ні — нам доведеться скорочувати витрати, бо насправді для підвищення податків у нас немає потенціалу сьогодні в економіці, яка перебуває не в кращому стані, ми будемо змушені зменшувати витрати», — сказав Гетманцев.
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Зазначимо, що на час воєнного стану в Україні значно скоротили податки, збільшили кількість тих підприємців, які можуть користуватися перевагами єдиного податку, при цьому його розмір скоротили до 2%. Проте внаслідок падіння економіки через повномасштабну війну, левова частка бізнесу зупинилася, грошей у бюджеті критично бракує.
Також Гетманцев пояснив, що з обіцяних 40 млрд доларів частина суми піде на компенсацію наслідків війни в Європі (її отримають країни ЄС).
За матеріалами: Обозреватель
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