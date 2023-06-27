Додаткові виплати: хто з військових в Україні отримує доплати 30, 50 і 100 тисяч гривень — Finance.ua

Додаткові виплати: хто з військових в Україні отримує доплати 30, 50 і 100 тисяч гривень Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Додаткові виплати: хто з військових в Україні отримує доплати 30, 50 і 100 тисяч гривень

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну наші захисники отримали право на доплати до грошового забезпечення в розмірі 30 тисяч гривень або 100 тисяч гривень ― якщо вони безпосередньо брали участь в бойових діях. Проте з 2023 року виплату 30 тисяч гривень обмежили лише певними категоріями військових.

Законопроєкт № 9342 , який можуть прийняти у Верховній Раді передбачає деякі нові зміни щодо виплат військовим.

Виплати військовим ― хто має право на 30, 50 і 100 тисяч гривень

Як повідомили NV експерти Юридичної сотні, 30 тисяч гривень зараз виплачують тим, хто виконує бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами і розпорядженнями. До них належать:

військові, які здійснюють протиповітряне прикриття та наземну оборону критичних об'єктів;

які здійснюють забезпечення Сил оборони згідно з бойовими або логістичними розпорядженнями;

несуть бойове чергування (на блокпостах), тощо.

Представник Гельсінської спілки з прав людини адвокат Роман Лихачов пояснив NV, хто отримує 50 тисяч гривень доплати. Цей вид грошової винагороди отримують керівники, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб і головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується завдання.

«З'явилось поняття виплати 50 тисяч гривень тим, хто виконує бойові завдання в складі, як правило, військового управління, штабу, — це ті, хто здійснює оперативне управління підрозділами. Перелік цих органів буде визначено головнокомандувачем ЗСУ чи начальником Генштабу», ― каже юрист.

Затверджений наказом МОУ Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам зі змінами передбачає, що військові, які приймають участь у бойових діях на фронті, отримують доплату до 100 тисяч гривень пропорційно за кількість днів на місяць безпосередньої участі в бойових діях або заходах з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Райони ведення воєнних (бойових) дій, склад діючих угруповань військ Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу та склад резерву Головнокомандувача оборони держави щомісяця визначаються рішеннями (наказами) Головнокомандувача ЗСУ.

Як повідомляють експерти із ГО Юридична сотня , до наказів про виплату додаткової винагороди 100 000 гривень також включаються військовослужбовці, які:

загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану поранень та травм, пов’язаних із захистом Батьківщини): за весь місяць, у якому військовослужбовець загинув (помер);

захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (коли це сталося як до, так і після введення воєнного стану): за час перебування в полоні (заручниках) та до дня звільнення включно або перебування в інтернуванні та до дня повернення до України або за час безвісної відсутності;

у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних): з дня отримання поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу (у тому числі з одного до іншого), або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної) комісії.

Підстави і документи для виплати 30, 50 або 100 тисяч гривень

Додаткову грошову нагороду нараховують на основі наказу командира частини за місяць, в якому обов’язково вказується виплата окремими пунктами 100, 50 чи 30 тисяч гривень особовому складу за період виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) пропорційно часу виконання таких завдань.

Також, за таким наказом здійснюється виплата 100 тисяч гривень на час лікування у разі поранення, та у разі потрапляння у полон ― родичам військових.

У довідці про виконання бойових завдань і про участь у бойових діях, яка подається, керівники пунктів управління, управлінь (штабів) угруповань військ (сил), Сил оборони держави, командири військових частин (установ, організацій), військових частин резерву Головнокомандувача ЗСУ вказують такі реквізити:

номер за порядком;

військове звання військовослужбовця;

прізвище, ім'я та по батькові;

період участі в бойових діях.

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До довідки додають необхідні документи, які підтверджують виконання вказаних дій та перебування на передовій. Підставою можуть бути:

бойові накази (розпорядження) командира частини (керівника органу військового управління), до якої відряджений військовослужбовець, із зазначенням дати та реєстраційного номеру;

журнал бойових дій (бойове донесення) підрозділу;

рапорт командира, якому підпорядковувалися військовослужбовці, про безпосередню участь у бойових діях.

При відрядженні військовослужбовців до інших військових частин командири військової частини (установи, організації), до яких відряджений військовослужбовець, повідомляють органи військового управління, військові частини (установи, організації) за місцем штатної служби військовослужбовців до 5 числа кожного місяця для нарахувань за основним місцем служби.

Які виплати військовим можуть додати новим законом

Законопроєктом передбачено зміни у виплатах інструкторам та військовим у розпорядженні. У другому читанні інструкторам планували виплачувати 20 тисяч гривень, у фінальній версії зупинилися на розмірі від 15 до 30 тисяч гривень.

Строковикам залишили виплати у розмірі 6 тисяч гривень, а курсантам — 2350 гривень.

Для поранених, визнаних тимчасово непридатними, яких вивели у розпорядження, передбачаються двомісячні виплати відповідно до останньої займаної посади, а з третього місяця до закінчення розпорядження — додаткова виплата 12 тисяч гривень.

Допоки законопроєкт не прийнятий і не підписаний президентом остаточно, і коли він вступить у дію невідомо. Не можна сказати, що ці зміни почнуть діяти з 1 липня чи пізніше.

Хто не має права на доплату 30, 50 і 100 тисяч гривень

Додаткові виплати не передбачаються окремим категоріям військовослужбовців під час воєнного стану. Зокрема, на доплату не можуть розраховувати:

на період навчання за кордоном військовослужбовцям будь-якого роду військ;

курсанти, які навчаються в Україні, якщо вони не задіяні до виконання бойового завдання чи розпорядження;

військовослужбовці, які несуть службу не в зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання;

не передбачена винагорода для ІТ-військ.

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