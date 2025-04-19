До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців — Finance.ua
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До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців

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До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців
До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців
Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії сягнула 50 615. Зокрема, минулого тижня фахівці центрів надали 1 072 консультації.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.
Зазначається, 10 143 громадянина вже стали кандидатами до Сил оборони та військовослужбовцями. Зокрема, за минулий тиждень такий статус отримали 179 осіб.
До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців

Скільки жінок долучається до війська

У Міноборони додають, частка жінок серед всіх звернень складає 21%.
Найбільше потенційних кандидаток звертається у трьох областях:
  • Чернівецька — 43%
  • Хмельницька — 39%
  • Вінницька — 37%.
До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців
У Міноборони нагадали, що з лютого 2024 року в Україні створено і працюють 49 центрів рекрутингу української армії, зокрема один онлайн-центр.
Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де можна отримати консультації на умовах конфіденційності.
На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Довідка Finance.ua:

  • у Збройних Силах України з 1 травня оновлюють програму базової загальної військової підготовки;
  • відтепер кожен військовий має право самостійно призначити особу, яка отримуватиме його грошове забезпечення у разі полону. Для цього необхідно скласти відповідне розпорядження, засвідчене командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця;
  • у військових частинах ЗСУ ввели нові посади — офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу, які допомагають військовослужбовцям як з оформленням необхідних документів, зокрема УБД, так і на всіх стадіях лікування після поранень.
За матеріалами:
Finance.ua
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