До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців — Finance.ua

До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців
Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії сягнула 50 615. Зокрема, минулого тижня фахівці центрів надали 1 072 консультації.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.
Зазначається, 10 143 громадянина вже стали кандидатами до Сил оборони та військовослужбовцями. Зокрема, за минулий тиждень такий статус отримали 179 осіб.
Скільки жінок долучається до війська
У Міноборони додають, частка жінок серед всіх звернень складає 21%.
Найбільше потенційних кандидаток звертається у трьох областях:
- Чернівецька — 43%
- Хмельницька — 39%
- Вінницька — 37%.
У Міноборони нагадали, що з лютого 2024 року в Україні створено і працюють 49 центрів рекрутингу української армії, зокрема один онлайн-центр.
Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де можна отримати консультації на умовах конфіденційності.
На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.
Довідка Finance.ua:
- у Збройних Силах України з 1 травня оновлюють програму базової загальної військової підготовки;
- відтепер кожен військовий має право самостійно призначити особу, яка отримуватиме його грошове забезпечення у разі полону. Для цього необхідно скласти відповідне розпорядження, засвідчене командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця;
- у військових частинах ЗСУ ввели нові посади — офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу, які допомагають військовослужбовцям як з оформленням необхідних документів, зокрема УБД, так і на всіх стадіях лікування після поранень.
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