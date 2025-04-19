До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців — Finance.ua

До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців Сьогодні 20:20

До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців

Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії сягнула 50 615. Зокрема, минулого тижня фахівці центрів надали 1 072 консультації.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Зазначається, 10 143 громадянина вже стали кандидатами до Сил оборони та військовослужбовцями. Зокрема, за минулий тиждень такий статус отримали 179 осіб.

Скільки жінок долучається до війська

У Міноборони додають, частка жінок серед всіх звернень складає 21%.

Найбільше потенційних кандидаток звертається у трьох областях:

Чернівецька — 43%

Хмельницька — 39%

Вінницька — 37%.

У Міноборони нагадали, що з лютого 2024 року в Україні створено і працюють 49 центрів рекрутингу української армії, зокрема один онлайн-центр.

Вони переважно розташовані в приміщеннях ЦНАПів, де можна отримати консультації на умовах конфіденційності.

На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Довідка Finance.ua:

у Збройних Силах України з 1 травня оновлюють програму базової загальної військової підготовки;

відтепер кожен військовий має право самостійно призначити особу, яка отримуватиме його грошове забезпечення у разі полону. Для цього необхідно скласти відповідне розпорядження, засвідчене командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця;

у військових частинах ЗСУ ввели нові посади — офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу, які допомагають військовослужбовцям як з оформленням необхідних документів, зокрема УБД, так і на всіх стадіях лікування після поранень.

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