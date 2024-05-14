Для системних порушників ПДД планують встановити обмеження — Finance.ua

Для системних порушників ПДД планують встановити обмеження Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Для системних порушників ПДД планують встановити обмеження

У Патрульній поліції пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, — до трьох на рік.

Про це сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час круглого столу в Укрінформі.

«Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20−25−30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників», — заявив Білошицький.

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За його словами, Патрульна поліція вже ініціювала обговорення змін до правил ПДД за участю громадськості та профільних комітетів Верховної Ради, яка обмежить кількість можливих порушень до трьох на рік.

«Пропонується введення відповідальності за порушення ПДД тричі протягом року. Зараз передбачається відповідальність лише за повторність порушень. Це питання потребує обговорення, оцінки і ухвалення рішення з боку законодавчого органу влади. Правоохоронний і транспортний комітети ВР підтримують цю ідею», — сказав Білошицький.

Він навів дані Патрульної поліції, згідно з якими за 4 місяці цьогоріч сталося 6475 ДТП, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Травмовано 8155 осіб, що на 8% більше, ніж за той же період минулого року.

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Близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості. Тож на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.

«Попри важкі умови для держави та організаційно-процедурні проблеми на даний момент майже повністю відновлено систему автоматичної фіксації до рівня до повномасштабної війни. Зараз працює 260 камер автоматичної фіксації (до повномасштабної війни було 270). І лише за 4 місяці цього року зафіксовано і винесено 1 млн 376 тисяч 779 постанов про адміністративне правопорушення, зафіксованих в автоматичному режимі», — повідомив Білошицький.

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Згідно зі статистикою Патрульної поліції, найбільше ДТП із загиблими і травмованими зареєстровано у Дніпропетровській, Львівській і Київській областях. Понад 30% ДТП стається у вівторок і п’ятницю і припадає на час із 17 до 19 години. Серед причин — перевищення швидкості (42%), порушення правил маневрування (20%), порушення правил проїзду перехресть і пішохідних переходів (8%), недотримання дистанції (5%), керування автомобілем у стані сп’яніння (близько 5%).

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