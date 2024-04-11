Штрафи для водіїв від 1 тисячі грн: за що можуть покарати — Finance.ua

Штрафи для водіїв від 1 тисячі грн: за що можуть покарати Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Штрафи для водіїв від 1 тисячі грн: за що можуть покарати

В патрульній поліції нагадали, за що можуть водії отримати штрафи від 1000 грн.

Про це пише Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Так, закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі — це порушення ПДР.

Також забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака або з номерним знаком, що:

не належить цьому засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритим іншими предметами (зокрема прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;

перевернутий чи неосвітлений;

зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;

так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121−3 КУпАП і спричиняє накладення штрафу в розмірі 1190 грн.

Нагадаємо, що наразі на українських дорогах працює 250 камер автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

За його словами, таких камер потрібно «значно більше». Він зазначає, що розміри штрафів за порушення швидкості в Україні є недостатньо великими.

«Якщо порівнювати штрафи в Європі за перевищення швидкості з тими, які у нас, то це незіставні суми і неадекватні з тими порушеннями, які вчиняються», — заявив заступник міністра.

Довідка Finance.ua:

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право». Документ передбачає нові штрафи для водіїв.

Так, законопроект передбачає накладення штрафу в розмірі від 100 до 150 мінімумів доходів громадян (1700 грн. — 2550 грн.) та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року за ненадання переваги в русі транспорту аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями та інше.

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