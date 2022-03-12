Deutsche Bank припиняє роботу в росії — Finance.ua

Deutsche Bank припиняє роботу в росії

Вчора 10:33 — Фондовий ринок

Deutsche Bank припиняє роботу в росії

Найбільший банк Німеччини — Deutsche Bank — оголосив про припинення роботи на території росії. Фінансова організація засудила російське вторгнення в Україну.

«Ми більше не ведемо бізнесу в росії», — йдеться в релізі банку.

У кредитній організації рішуче засудили російське вторгнення в Україну. Банк також висловив підтримку уряду Німеччини та його партнерам у захисті від агресії росії.

У Deutsche Bank відзначили, що з 2014 року почали скорочувати свою присутність в росії. Банк також заявив, що допомагає своїм неросійським міжнародним клієнтам скоротити масштаби їхнього бізнесу на російській території.

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