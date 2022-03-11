Найбільший банк США згортає діяльність у росії — Finance.ua

Найбільший банк США згортає діяльність у росії
11.03.2022, 12:23 — Фондовий ринок
Найбільший за активами банківський холдинг США JPMorgan заявив, що згортає діяльність у росії.
Про це пише видання Bloomberg.
Банк також завершує всі свої зобов’язання у країні-агресорі.
Раніше банк передбачав у росії дефолт. Відхід із ринку лише підтверджує цю теорію.
У статті також зазначається, що вплив банку у рф не є великим.
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