Найбільший банк США згортає діяльність у росії — Finance.ua

Найбільший банк США згортає діяльність у росії

Найбільший за активами банківський холдинг США JPMorgan заявив, що згортає діяльність у росії.

Про це пише видання Bloomberg.

Банк також завершує всі свої зобов’язання у країні-агресорі.

Раніше банк передбачав у росії дефолт. Відхід із ринку лише підтверджує цю теорію.

У статті також зазначається, що вплив банку у рф не є великим.

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