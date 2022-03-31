Deutsche Bahn пропонує роботу для біженців з України — Finance.ua

Deutsche Bahn пропонує роботу для біженців з України

Вчора 19:12 — Особисті фінанси

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn пропонує працевлаштування та безкоштовні консультації, які зорієнтують українських біженців на німецькому ринку праці, пише ЦТС.

«Якщо вам довелося виїхати з України до Німеччини у пошуках тимчасового притулку і у вас виникли питання, як зорієнтуватися на німецькому ринку праці, ми пропонуємо вам безкоштовні консультації та варіанти працевлаштування як у компанії Deutsche Bahn, так і за її межами» , — заявляє компанія у своєму повідомленні.

Консультації проводяться німецькою, англійською, українською та російською мовами.

Зв’язатися з компанією можна з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 10:00, надіславши своє запитання на електронну адресу jobingermany@deutschebahn.com.

Крім того, у Deutsche Bahn працює безкоштовна гаряча лінія для консультації за номером: +49 30 29734949. Співробітники гарячої лінії володіють українською, російською, англійською та німецькою мовами — вони зможуть надати перші консультації із загальних питань і щодо працевлаштування у Німеччині.

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