Держбанки в березні видали майже 1 млрд грн кредитів аграріям — Finance.ua

Держбанки в березні видали майже 1 млрд грн кредитів аграріям

Чотири найбільші державні українські банки — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексім та Укргазбанк — у березні видали кредитів аграріям на суму у майже 1 млрд грн.

Про це повідомили в Опендатабот.

Загалом від початку року аграрії прокредитувалися на суму у понад 3 млрд грн.

Умови кредитування:

ПриватБанк: установа кредитує посівну кампанію сільськогосподарських виробників під державну гарантію на 80% від суми кредиту з можливістю підключення агроклієнтів до програми «Доступні кредити 5-7-9%» під 0% річних (з одноразовою комісією до 1% від суми кредиту);



Ощадбанк: банк пропонує аграріям (як існуючим, так і новим клієнтам) кредитування в рамках двох державних програм, пільги за якими роблять умови кредиту привабливішими;

Укрексім: з обсягами кредитування клієнтів аграрного сектору банк входить до п’ятірки найактивніших банків-кредиторів. Установа пропонує низку банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності агропромислового сектору — агрокредити «Інвестиційний», «Сільгосптехніка» та «Оборотний»;



Укргазбанк наразі пропонує: кредит під 0% річних строком до 6 місяців, максимальна сума кредиту до 50 млн грн або до 100 млн грн під забезпечення державною гарантією в розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави.

Ощадбанк, Деталі про програми для аграріїв: ПриватБанк Укрексім та Укргазбанк

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