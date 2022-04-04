Держбанки в березні видали майже 1 млрд грн кредитів аграріям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Держбанки в березні видали майже 1 млрд грн кредитів аграріям

Вчора 10:17Кредит&Депозит
143
Чотири найбільші державні українські банки — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексім та Укргазбанк — у березні видали кредитів аграріям на суму у майже 1 млрд грн.
Про це повідомили в Опендатабот.
Загалом від початку року аграрії прокредитувалися на суму у понад 3 млрд грн.
Держбанки в березні видали майже 1 млрд грн кредитів аграріям
Умови кредитування:
  • ПриватБанк: установа кредитує посівну кампанію сільськогосподарських виробників під державну гарантію на 80% від суми кредиту з можливістю підключення агроклієнтів до програми «Доступні кредити 5-7-9%» під 0% річних (з одноразовою комісією до 1% від суми кредиту);
  • Ощадбанк: банк пропонує аграріям (як існуючим, так і новим клієнтам) кредитування в рамках двох державних програм, пільги за якими роблять умови кредиту привабливішими;
  • Укрексім: з обсягами кредитування клієнтів аграрного сектору банк входить до п’ятірки найактивніших банків-кредиторів. Установа пропонує низку банківських продуктів суб`єктам господарської діяльності агропромислового сектору — агрокредити «Інвестиційний», «Сільгосптехніка» та «Оборотний»;
  • Укргазбанк наразі пропонує: кредит під 0% річних строком до 6 місяців, максимальна сума кредиту до 50 млн грн або до 100 млн грн під забезпечення державною гарантією в розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави.
Деталі про програми для аграріїв: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексім та Укргазбанк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.