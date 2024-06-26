Декоратор повітряними кульками, майстер-вітражист, чоботар: добірка неординарних вакансій червня — Finance.ua

Декоратор повітряними кульками, майстер-вітражист, чоботар: добірка неординарних вакансій червня Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Декоратор повітряними кульками, майстер-вітражист, чоботар: добірка неординарних вакансій червня

Якщо ви серед тих кандидатів, яких захоплює щось нове, саме час ознайомитися з актуальною добіркою неординарних вакансій червня від robota.ua . Переходьте на пропозиції та дізнавайтеся, що доведеться робити на цих посадах. Успіхів у нових починаннях!

📍 Луцьк

Приватний ляльковий театр запрошує до співпраці. Вакансія актуальна для кандидатів, які вміють створити позитивну атмосферу та емоції. Акторам потрібно вміти імпровізувати та керувати власним голосом, залучити дітей до інтерактиву. Роботодавець анонсує відрядження Західними регіонами України, пропонує оплату проживання та харчування. На вакансію розглядаються кандидати без досвіду роботи.

📍 Київ

Івент-агентство шукає працівника, який допоможе створювати найяскравіші події. Анонсовані завдання: формування бази аніматорів; пошук та відбір аніматорів для проєктів; система контролю та мотивації оплати аніматорів; облік робочих годин, інвентаризація реквізиту, закупівля матеріалів; участь у розробці нових тематик, підбір музики та сценаріїв, організація флешмобів; збір та видача реквізиту за заявками.

📍 Деражня (Хмельницька область)

Завдання майбутнього працівника: виконувати роботу відповідно до вимог інструкцій технологічної карти; вишивання різноманітних візерунків, рапортів на окремих деталях швейних виробів. Шанс отримати роботу мають кандидати без досвіду роботи.

📍 Одеса (можливий релокейт)

Виробництво, яке проєктує та створює конструкції зі скла та металу, дзеркала та вітражі в техніці Tiffany, псевдовітражі та CRI-вітражі для інтер’єрів, відкриває вакансію. Побажання до кандидатів: майстерність у виготовленні вітражів; вміння працювати в техніці Tiffany; досвід роботи — від 1 року; вміння працювати з ручним склорізом, шліфувати скляні елементи, паяти та полірувати вироби.

📍 Кривий Ріг (можлива віддалена робота)

Ательє оголошує про відкриття вакансії. Потрібно декорувати (обклеювати) кристалами купальники для художньої гімнастики згідно з прикладом або ескізом. Працедавець зазначає, що у роботі використовується клей без запаху, на водній основі — абсолютно безпечний для людини.

📍 Київ

Обов’язки майбутнього працівника: картографування поля; робота з програмним забезпеченням; управління агродроном при внесенні ЗЗР; заміна та заряджання батарей; контроль за процесом внесення ЗЗР. Серед вимог: впевнений користувач комп’ютера, смартфона; здатність швидко навчатися; стресостійкість; готовність до відряджень по Україні та ненормованого графіка; наявність посвідчення водія категорії «В», досвід водіння; гарна фізична підготовка та витривалість. На посаду готові взяти кандидата без досвіду, студента.

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📍 Одеса

Роботодавець повідомляє про такі завдання: організація роботи персоналу та розподіл навантаження роботи покоївок; прийом та перевірка номерів після прибирання; видача та облік господарських товарів та постільної білизни; контроль комплектації номерів; контроль залишків товару на складі для комплектації номерів; контроль якості прибирання номерів; закупівля необхідного товару для підрозділу та мінібарів; систематичний переоблік необхідного товару; навчання та адаптація новоприйнятих співробітників (покоївок).

📍 Дніпро

Студії аеродизайну на постійну роботу потрібен майстер з роботи з повітряними кульками. Обов’язки: надув повітряних кульок гелієм, створення фігур, букетів і композицій з повітряних кульок; підготовка до оформлення свят; виїзд на оформлення свят, доставка кульок; виконання та видача замовлень в офісі. Анонсується навчання.

📍 Славутич (Київська область)

Майбутній працівник буде проводити усі види робіт з ультразвукового контролю, які зустрічаються у виробничих умовах. На посаду розглядаються кандидати з досвідом роботи та освітнім рівнем — бакалавр.

📍 Одеса

У відділ моделювання потрібен чоботар для виробництва моделей взуття (не масовий пошив). Серед обов’язків: підготовка комплектуючих до затяжки (задник, підносок, устілка); затягування презентаційного або примірювального взуття; дотримання технології приклеювання підошви та складання взуття. Анонсується навчання.

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